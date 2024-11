Harmonix Duo Pulse : un nouveau sextoy connecté pour les couples.

Le Harmonix Duo Pulse est le dernier produit lancé par Our Erotic Journey, destiné à enrichir l’offre de la marque avec un sextoy connecté pour les couples. Ce vibromasseur contrôlable via une application mobile offre plusieurs modes de vibration et vise à améliorer l’expérience des utilisateurs en introduisant des options technologiques avancées.

Our Erotic Journey est une marque spécialisée dans les jouets érotiques, connue pour ses produits innovants et variés. Elle propose des dispositifs qui s’adaptent à différents besoins et préférences. Avec le lancement du Harmonix Duo Pulse, la marque élargit sa gamme de produits pour les couples.

Un appareil conçu pour l’interaction à distance

Le Harmonix Duo Pulse se distingue par sa capacité à être contrôlé à distance grâce à une application mobile dédiée, compatible avec Android et iOS. Ce jouet pour couple offre plusieurs modes de vibration, qui peuvent être ajustés en temps réel via l’application. La marque complète son éventail de produits avec un appareil pensé pour offrir une flexibilité et un contrôle intuitif, qu’il s’agisse d’une utilisation rapprochée ou à distance. Ce produit vise à s’adapter aux besoins des utilisateurs tout en proposant une approche personnalisée.

A relire : Legato, le nouveau sextoys connecté pour elle et lui de Mystery Vibe. La marque Mystery Vibe dévoile un nouveau sextoy connecté qui peut être contrôlé depuis un smartphone. Un sextoy qui servira aux couples en quête de nouvelles sensations dans la mesure où il…

Une ergonomie et des fonctionnalités adaptées

Conçu en silicone médical, le Harmonix Duo Pulse est non seulement doux au toucher, mais aussi sécurisé pour un usage prolongé. La marque enrichit sa gamme avec un produit offrant une recharge USB magnétique et une autonomie prolongée, jusqu’à deux heures d’utilisation. Le modèle est résistant à l’eau, permettant une utilisation dans divers environnements. Sa conception ergonomique est pensée pour s’adapter aux couples, avec des moteurs à double vibration qui procurent des sensations distinctes et personnalisables pour chaque partenaire.

Des options de contrôle à portée de main

Le contrôle via application constitue l’un des principaux arguments du Harmonix Duo Pulse. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent ajuster facilement les réglages à distance, offrant ainsi un usage pratique et flexible. La marque étoffe son catalogue avec cette option connectée, qui ajoute un niveau de confort et de personnalisation. L’application mobile permet de passer d’un mode de vibration à un autre, de choisir l’intensité souhaitée et de configurer des routines en fonction des préférences.

Informations sur la disponibilité

Le Harmonix Duo Pulse est disponible sur le site officiel d’Our Erotic Journey. Son prix est fixé à 89,99 USD.

Récapitulatif technique

Contrôle via application mobile (Android et iOS)

Moteurs à double vibration

Recharge USB magnétique

Résistant à l’eau (IPX7)

Plusieurs niveaux de vibration et d’intensité

Matériaux : silicone médical

Autonomie de la batterie : jusqu’à 2 heures

Compatible avec des lubrifiants à base d’eau

Bluetooth

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.