Canon SELPHY QX20 : L’Imprimante Photo Portable Qui Élargit La Créativité

Canon continue d’étoffer sa gamme d’imprimantes avec l’introduction de la Canon SELPHY QX20. Ce modèle portable se démarque par sa polyvalence, son design élégant et ses multiples applications créatives, enrichissant ainsi l’offre du constructeur pour les amateurs de photographie nomade.

Le constructeur japonais Canon est reconnu mondialement pour ses innovations en matière de produits d’imagerie. Avec une large gamme couvrant les appareils photo, les imprimantes et d’autres solutions numériques, Canon ne cesse de diversifier son catalogue en introduisant des modèles toujours plus performants, comme la Canon SELPHY QX20, qui viennent répondre aux besoins variés des consommateurs.

Un Design Révisé Et Des Possibilités d’Impression Variées

Avec la Canon SELPHY QX20, la marque ajoute de nouveaux modèles à son assortiment d’imprimantes photo portables. Ce nouveau modèle vient remplacer la QX10 avec des améliorations notables. Son design compact est proposé en trois couleurs élégantes : rouge terracotta, gris ardoise et blanc sable. La SELPHY QX20 permet désormais d’imprimer en deux formats différents : carte de crédit (54 x 85 mm) et format carré (68 x 68 mm), des dimensions parfaitement adaptées aux réseaux sociaux et à la personnalisation d’objets.

A relire : PIXMA TS3150, la nouvelle imprimante multifonction de Canon. Le constructeur étoffe sa gamme de multifonction pour proposer un produit tout-en-un dans le domaine de l’impression avec cette PIXMA TS3150 qui hérite notamment d’une connexion Wi-Fi.

Des Applications Créatives Pour Les Passionnés De Photographie

Canon développe son offre créative avec la SELPHY QX20 qui devient une petite manufacture personnelle. Elle permet d’imprimer des stickers personnalisés, des tirages pour albums photo, ainsi que des photos destinées au scrapbooking ou à la décoration d’objets. Grâce à l’application SELPHY Photo Layout, les utilisateurs peuvent ajouter des motifs, des filtres et du texte à leurs photos, leur offrant ainsi une expérience complète pour personnaliser leurs tirages avec des détails uniques, tels que des flocons de neige ou des motifs de Saint-Valentin.

Une Technologie D’Impression Avancée Et Durable

La marque complète son éventail de produits avec la Canon SELPHY QX20, qui introduit des technologies d’impression innovantes. Utilisant la sublimation thermique, cette imprimante élimine le besoin de cartouches d’encre tout en garantissant des tirages résistants à la décoloration. Une couche protectrice appliquée sur les photos offre une grande durabilité, même lors d’une exposition prolongée à la lumière ou à l’humidité. Cette technologie permet d’obtenir des impressions sans taches ni bavures, assurant une qualité optimale pour chaque tirage.

Transportabilité Et Connectivité Pour Une Utilisation Nomade

La Canon SELPHY QX20 se positionne comme une solution mobile idéale pour les amateurs de photographie. La marque élargit ainsi son offre avec une imprimante facilement transportable, équipée d’une batterie intégrée et compatible Wi-Fi. Grâce à ses dimensions réduites, elle se glisse aisément dans un sac, permettant aux utilisateurs d’imprimer à tout moment. Ce modèle nomade s’intègre également parfaitement dans des espaces plus sédentaires, que ce soit sur un bureau ou une étagère, à proximité d’un ordinateur.

Récapitulatif Technique

Formats d’impression : Carte de crédit (54 x 85 mm), Format carré (68 x 68 mm)

: Carte de crédit (54 x 85 mm), Format carré (68 x 68 mm) Technologie d’impression : Sublimation thermique

: Sublimation thermique Résistance des tirages : Protection contre la décoloration

: Protection contre la décoloration Options créatives : Stickers personnalisés, scrapbooking, bordures et collages via l’application SELPHY Photo Layout

: Stickers personnalisés, scrapbooking, bordures et collages via l’application SELPHY Photo Layout Connectivité : Wi-Fi

: Wi-Fi Autonomie : Batterie intégrée

: Batterie intégrée Design : Compact, couleurs rouge terracotta, gris ardoise, blanc sable

: Compact, couleurs rouge terracotta, gris ardoise, blanc sable Portabilité : Facilement transportable

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.