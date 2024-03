Legato, le nouveau sextoys connecté pour elle et lui de Mystery Vibe.

La marque Mystery Vibe dévoile un nouveau sextoy connecté qui peut être contrôlé depuis un smartphone. Un sextoy qui servira aux couples en quête de nouvelles sensations dans la mesure où il est destiné aussi bien à la femme qu’à l’homme lors de leurs rapports.

Mystery Vibe est une entreprise qui s’est spécialisée dans le sextoy. Mais pas dans n’importe quel sextoy, le sextoy connecté. En effet , la marque a senti de suite l’engouement que pourrait avoir le sextoy connecté auprès des couples qui veulent pimentés leurs soirées sexe.

En effet, si au premier abord le Legato pouvait laisser croire à un anneau pelvien, ce n’est pas tout à fait le cas comme le montre la société. Ainsi, la marque définit son sextoy comme le premier vibromasseur lèvres et vulve ultra-flexible au monde qui s’adapte à toutes les morphologies.

« 9 femmes sur 10 ont besoin d’une stimulation externe pour être excitées et mouillées. Sans cela, le sexe peut être douloureux, voire impossible. Les 4 moteurs de Legato envoient de puissantes vibrations dans vos lèvres, votre vulve et votre clitoris pour créer un flux sanguin puissant et une excitation rapide. »