EQS, la première Mercedes électrique de la catégorie luxe.

Avec son modèle EQS, le géant automobile allemand franchit un nouveau cap dans le monde de l’automobile. Ainsi, la marque annonce que ce nouveau modèle est le premier véhicule électrique de la catégorie luxe.

Le monde de l’automobile est en pleine mutation avec l’arrivée des véhicules full électrique. En outre, de plus en plus de constructeurs annoncent que leur flotte de voiture passe à l’électrique. C’est en outre le cas chez Mercedes-Benz.

« D’ici à 2030, l’entreprise entend vendre plus de la moitié de ses voitures avec une propulsion électrique, ce qui inclut les véhicules 100 % électriques et les hybrides rechargeables ».

Nouveau EQS, pensez vers l’avenir !

Ainsi, le nouveau modèle de luxe de la marque allemande apporte son lot de nouveauté et affiche clairement son orientation vers le monde de l’électrique et de la consommation énergétique. Ainsi, pour ce modèle le constructeur allemand Mercedes-Benz annonce une autonomie allant jusqu’à 780 km (selon WLTP) et une puissance allant jusqu’à 385 kW.

Le véhicule embarque aussi un système de récupération avec une décélération maximale de 5 m/s² dans le programme de récupération Dauto, jusqu’à 3 m/s² sont atteints grâce à la récupération (2 m/s² grâce aux freins de roue).

L’EQS peut être rechargé jusqu’à 200 kW à des bornes de charge rapide à courant continu. Après seulement 15 minutes, la batterie est rechargée pour parcourir jusqu’à 300 km supplémentaires (WLTP).

De la connectivité toujours de la connectivité.

Cette nouvelle EQS n’échappe pas à la règle en vigueur du moment qui consiste à intégrer au cœur de la voiture les dernières technologies en matière de voiture connectée. Ainsi, ce modèle sera également compatible Apple CarPlay avec une synchronisation sans fil, ainsi qu’Android Auto.

De plus, la voiture sera également « pilotable » pour certaines fonctions, directement depuis votre téléphone mobile. Elle héritera également du dernier système d’info divertissement MBUX que propose déjà Mercedes-Benz. Il sera en outre grâce au Mercedes me Charge de savoir si la capacité de la batterie disponible est suffisante pour revenir au point de départ sans recharge.

Dans le cas contraire, le système recalculera pour vous automatiquement un itinéraire qui vous enverra vers un point de charge.