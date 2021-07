ONveexen 100, une batterie portable de 27000mAh et qui intègre du qi.

Avec sa nouvelle ONveexen 100, la société américaine ONveexen Tech propose une nouvelle solution de charge portable qui permettra de charger jusqu’à huit fois un iPhone 12.

Avec les vacances et les déplacements, nous sommes de plus en plus souvent amenés à avoir besoin d’un peu plus de batteries que la normale pour recharger notre téléphone mobile, nos écouteurs, nos tablettes, notre montre connectée.

Et c’est là qu’intervient, un produit qui a la cote depuis quelques années, la batterie nomade appelée en anglais « PowerBank ». La société américaine ONveexen Tech propose un nouveau produit dans ce segment.

ONveexen 100, une batterie portable pour tout charger.

Alors, oui les batteries portables ne cessent d’être présentes sur le marché et on peut en trouver pléthore. Du coup, pas facile de se distinguer dans un segment de marché où la guerre est rude.

Ici, la société américaine ONveexen Tech propose une batterie nomade qui est en mesure de stocker jusqu’à 27000mAh. Bref de quoi charger selon la marque jusqu’à huit fois votre iPhone 12. Relativement épais, le constructeur montre sur sa vidéo de présentation qu’elle tient malgré tout dans une poche de pantalon.

La batterie est équipée de quatre ports USB. Parmi, ces quatre ports, on trouve 3 ports USB-C dont deux sont en mesure de délivrer une puissance de 100W de sortie. Ce qui permettra par exemple de charger un ordinateur portable.

Le troisième port USB-C quant à lui propose une puissance de sortie 45W. Enfin le dernier port USB est un port de type USB-A qui propose une puissance de sortie de 22W.

De la charge filaire, mais aussi sans fil pour la ONveexen 100.

Effectivement, si on vous parle de cette batterie nomade ce qu’elle propose forcément de la technologie sans fil. Et c’est en effet le cas. La batterie est équipée de deux zones de charge par induction sans fil. La première propose une puissance de charge de 15W de quoi supporter la charge d’un téléphone mobile.

La seconde propose quant à elle une zone de charge de 5W. Celle-ci sera destinée à recharger des airPods, une montre connectée…

Prix et Disponibilité.

La batterie ONveexen 100 est proposée actuellement au prix de 139$ sur le site d’Indiegogo. Signalons au passage que le projet a déjà atteint son objectif de commercialisation à raison de 1182%. Les premières livraisons sont prévues pour le mois de septembre.