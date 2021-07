Nouvelle Mercedes-Maybach Classe S, des écrans connectés pour les passagers arrière !

Avec sa Nouvelle Mercedes-Maybach Classe S, le constructeur allemand me tune fois plus tout son savoir-faire pour sa nouvelle Limousine de luxe. Un véhicule dont la connectivité atteint son maximum.

Le monde de l’automobile ne cesse d’être de plus en plus connecté et ce avant même l’arrivée des véhicules autonomes qui seront qui sait peut-être un jour à même de nous conduire ou l’on veut, mais surtout de pouvoir ramener la voiture à la maison pour un autre membre de la famille.

En attendant, l’autre alternative est d’avoir un chauffeur qui conduira la voiture pour vous. Bon bien sûr, on peut toujours rêver. Mais pour ceux qui en ont les moyens, Mercedes propose depuis plusieurs décennies un modèle de voiture classé dans la catégorie des limousines avec sa Mercedes-Maybach Classe S.

Nouvelle Mercedes-Maybach Classe S, le top du top !

Avec cette nouvelle édition de sa limousine, le constructeur allemand a cette fois encore soigné un peu plus le compartiment arrière qui est souligné par un équipement encore plus raffiné.

Ainsi, en matière de high-tech et de nouvelles technologies, Mercedes a équipé sa limousine d’un système d’infodivertissement et de commande MBUX (Mercedes-Benz User Experience).

« En liaison avec l’assistant intérieur MBUX à l’arrière, les portes confort peuvent être refermées par un simple mouvement de la main et stoppées en étendant le bras » souligne le constructeur allemand.

Par ailleurs, la voiture est équipée tant à l’avant qu’à l’arrière des mêmes fonctions d’infodivertissement. Connectée à internet, la voiture permet à ses passagers de visionner des films ou surfer sur Internet.

Et pour ce faire, pas besoin de sortir son téléphone, son ordinateur portable ou sa tablette. Effectivement, Mercedes a équipé sa Nouvelle Mercedes-Maybach Classe S à l’arrière de trois écrans tactiles « maxi ».

Ainsi, on trouve une tablette sur chaque partie arrière des sièges conducteur et passager. Des tablettes d’une taille de 11.6 pouces. La troisième tablette se trouvant fixée sur l’accoudoir central des sièges arrière.

Du contenus et internet pour tous.

Une tablette qui peut être sortie de son support et qui pourra profiter d’une connexion internet même en dehors du véhicule pour autant que vous vous trouvez à proximité de celui-ci pour capter le réseau WiFi de la voiture.

En outre, les tablettes donnent accès à multiples possibilités de commande dont notamment l’assistant vocal « Hey Mercedes ». Si les passagers arrière peuvent choisir leurs films, musique, bref leur contenu digital personnalisé, il est aussi possible de diffuser le même contenu sur tous les écrans.

Contrôlé la voiture depuis son smartphone ou via la tablette grâce à Mercedes me.

La nouvelle limousine Mercedes-Maybach Classe S profite également de la partie connectée et du système implanté par Mercedes sur ses autres modèles. Ainsi, une fois l’application Mercedes me installée, il sera possible de piloter certaines fonctionnalités de la voiture à distance. Une personnalisation également de l’intérieur est possible depuis l’application.

La marque nous confirme :

Le scannage d’un code QR avec l’application Mercedes me permet de connecter automatiquement le véhicule avec le compte Mercedes me. Le profil Mercedes me permet d’accéder aux préférences personnelles à toutes les places, comme par ex. les stations de radio préférées et les préréglages. Jusqu’à sept profils avec près de 600 paramètres peuvent être réglés dans le véhicule.

La configuration à distance, par exemple à partir de la maison, permet notamment de personnaliser l’éclairage d’ambiance. Étant donné que les profils sont enregistrés dans le Cloud en tant qu’éléments de Mercedes me, ils peuvent être utilisés dans d’autres véhicules Mercedes-Benz dotés de la nouvelle génération MBUX.

Prix et Disponibilité.

Cette nouvelle venue est disponible en Allemagne en deux versions de motorisation : la S 580 4MATIC et la S 680 4MATIC délivrant une puissance de 503CH pour le V8 de la S 580 4MATIC et de 612CH pour le V12 de la S 680 4MATIC.