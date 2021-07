Nokia XR20, le smartphone le plus résistant jamais conçu par Nokia.

Avec le Nokia XR20, HMD Global présente un nouveau smartphone équipé de 5G qui selon la marque est le plus résistant et durable jamais conçu par Nokia. Un téléphone qui serait prêt à braver toutes les épreuves ?

Voilà maintenant plusieurs années déjà que le groupe HMD Global a « loué » la licence Nokia pour le segment des téléphones mobiles. Effectivement, après bien des déboires dans le monde du téléphone mobile, Nokia a « prêté » son nom pour les smartphones à HMD Global.

Pour rappel, Nokia fut LE constructeur par excellence dans le monde du téléphone mobile (GSM). Cependant, la marque n’a pas su voir venir l’ère du smartphone et s’est retrouvée dépassée. La marque a bien tenté de proposer des produits sous base Windows, mais cela n’a pas vraiment fonctionné. À la suite de quoi, la marque a sombré dans l’oubli. HMD Global a vu la une opportunité marketing et s’est lancé dans l’aventure.

Nokia XR20, un nouveau smartphone 5G dans la série X.

Ce nouveau venu étoffe donc une gamme un peu moins connue du grand public chez Nokia qui est la gamme X. Cette gamme a pour objectif de proposer des smartphones plus robustes et toute épreuve pour les professionnels qui travaillent sur chantier ou qui sont souvent en déplacements…

Ce nouveau venu se veut dans cette lignée et peut notamment résister à des températures extrêmes allant de +55 à -22 degrés. Par ailleurs, selon la marque HMD Global, ce Nokia XR20 est en mesure de tomber de 1,8m de haut sans « s’éclater comme une M… » au sol. Enfin, il peut également rester immergé pas moins d’une heure sous eau.

Autant de fonctions qui sont possibles grâce à sa certification de qualité militaire, à savoir la norme Mil-STD-810H. Pour ce qui est de l‘écran, il hérite d’un écran Corning Gorilla Glass Victus d’une taille de 6.67 pouces au format 20:9. En outre, cet écran offre une résolution de 1080 x 2400 px.

Processeur, mémoire, 5G…

Le Nokia XR20 embarque un processeur Qualcomm® Snapdragon™ 480 5G. Le processeur est accompagné au choix de 4 Go ou 6 Go de mémoire et de 64 Go ou 128 Go de mémoire de stockage. On notera également la présence d’ Android 11.

Pour ce qui est de la connectivité et des technologies sans fil. Le Nokia XR20 est complet avec de la 5G, du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready. Du Wi-Fi double bande 2.4GHz et 5GHz. Présent également, le Bluetooth, le NFC ainsi que la charge sans fil par induction avec la norme qi. La norme supportée pour le qi permet une charge sans fil de 15W.

Pour ce qui est justement de la batterie, la charge par induction est un top et est accompagnée par une solution Quick Charge 4.0 et la technologie « AI battery saving » qui a pour fonction de conserver une plus grande autonomie du téléphone mobile. Quant à la batterie, HMD Global a choisi une batterie de 4630 mAh et assure une autonomie de deux jours. La charge filaire se fera au travers d’un port USB-C 18W.

Appareil photo et stockage supplémentaire.

Le Nokia XR20 est équipé d’un lecteur de carte microSD, ce qui permettra d’étendre sa capacité de stockage. Le téléphone supporte les cartes d’une capacité de 512 Go. De quoi par exemple permettre au professionnel de faire plus de photos…

En parlant de photo, ce modèle est équipé d’un Capteur photo arrière qui sera l’appareil photo principal de 48 MP et d’un second capteur Ultrawide de 13MP. On retrouve parmi les fonctionnalités les fonctionnalités suivantes : ZEISS Optics, Panorama, ZEISS Portrait, ZEISS Cinematic Effects, Watermark, SpeedWarp mode, Action Cam mode, Cinema mode, Night mode, HDR, Beautification.

Prix et Disponibilité.

Le Nokia XR20 sera disponible à partir de la fin du mois d’août dans les couleurs Ultra Blue et Granite Grey et sera disponible dans les configurations 4/64GB et 6/128GB à partir de 499 euros.