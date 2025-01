Bon plan du dimanche : 400€ de réduction sur le Vélo électrique SCOOTY VTT Country 28′

Le marché des vélos électriques ne cesse de croître, et les amateurs de mobilité douce recherchent toujours les meilleures opportunités. Ce dimanche, un bon plan exceptionnel attire notre attention : le vélo électrique SCOOTY VTT Country 28′, actuellement proposé avec une réduction impressionnante de 400 € sur le site de Boulanger. Voici pourquoi cette offre mérite toute votre attention.

Le modèle SCOOTY VTT Country 28′ s’inscrit dans la lignée des vélos électriques polyvalents. Idéal pour les trajets urbains et les escapades en pleine nature, il associe robustesse, performance et esthétisme. Avec un prix réduit, il devient une option encore plus attractive pour les amateurs de mobilité électrique.

Une conception polyvalente pensée pour tous les terrains

Le SCOOTY VTT Country 28′ est équipé d’un cadre robuste et de roues de 28 pouces qui garantissent stabilité et confort. Sa conception s’adapte aussi bien aux pistes cyclables urbaines qu’aux chemins plus accidentés, en faisant un vélo parfait pour les cyclistes à la recherche de polyvalence.

Grâce à ses 8 vitesses, il est possible de gérer les montées, les descentes et les longs trajets sans difficulté, ce qui en fait un allié de choix pour vos sorties sportives ou vos déplacements quotidiens.

Une batterie performante pour des trajets longue distance

Au cœur de ce vélo se trouve une batterie de 13,4 Ah, offrant une autonomie conséquente pouvant atteindre 120 km en mode assisté. Cette capacité fait du SCOOTY VTT Country un excellent choix pour les trajets longue distance, les balades du week-end ou les trajets domicile-travail. La batterie est également amovible, ce qui simplifie la recharge et garantit une grande praticité au quotidien.

Un moteur efficace pour une assistance optimale

Le moteur électrique intégré de ce vélo est conçu pour offrir une assistance fluide et puissante. Avec une vitesse maximale assistée de 25 km/h, il répond parfaitement aux besoins des cyclistes modernes. Ce moteur est idéal pour réduire l’effort dans les montées ou maintenir une cadence régulière sur les longues distances.

Ce modèle répond aux normes européennes en vigueur pour les vélos électriques, ce qui en fait un choix sûr et fiable.

Un design soigné et une couleur attrayante

Disponible en bleu élégant, le SCOOTY VTT Country 28′ se distingue par son look moderne et épuré. La marque a visiblement pris soin d’associer performance et esthétique pour séduire les cyclistes exigeants. Ce design soigné est complété par des finitions robustes et des composants de qualité, garantissant la durabilité du vélo.

Une offre exceptionnelle à ne pas manquer

Avec une réduction de 400 €, le SCOOTY VTT Country 28′ passe à un prix attractif qui le rend accessible à un plus grand nombre d’utilisateurs. Ce bon plan est une excellente occasion de s’équiper d’un vélo électrique performant sans exploser son budget. Vous pouvez retrouver cette offre sur le site Boulanger, un acteur reconnu pour la qualité de ses produits et son service client irréprochable.

Récapitulatif technique du SCOOTY VTT Country 28′