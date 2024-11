FX+ 7S : le nouveau vélo hybride électrique connecté de Trek Bikes.

Le FX+ 7S est un vélo hybride électrique conçu pour les déplacements urbains et les loisirs. Ce modèle associe un design moderne à des fonctionnalités pensées pour offrir une expérience de conduite polyvalente et adaptée à divers besoins.

Trek Bikes, marque spécialisée dans les vélos, propose avec le FX+ 7S une solution qui s’inscrit dans la tendance actuelle des mobilités durables. Cette initiative s’adresse aux utilisateurs recherchant à la fois confort, fiabilité et assistance électrique.

Un cadre léger et pratique

Le cadre en aluminium Alpha Gold confère au FX+ 7S légèreté et maniabilité. Conçu pour les environnements urbains, il assure une prise en main intuitive et une conduite agréable. Son design minimaliste intègre les composants électriques de manière discrète, offrant une esthétique moderne et fonctionnelle.

Assistance électrique et autonomie

Le FX+ 7S est doté d’un moteur Hyena léger, intégré au moyeu arrière, qui propose trois niveaux d’assistance. Il est alimenté par une batterie compacte de 250 Wh, permettant une autonomie pouvant atteindre 55 km. Ce système est conçu pour les trajets quotidiens et les promenades, offrant une assistance fluide adaptée à chaque utilisateur.

Équipements pour le quotidien

Ce modèle intègre des accessoires pratiques, notamment des garde-boue, un porte-bagages arrière et des lumières intégrées. Les pneus larges 700x40c assurent une bonne adhérence sur différents revêtements, tandis que les freins à disque hydrauliques garantissent une efficacité et une sécurité accrues, même sous la pluie.

Connectivité et suivi des performances

Le FX+ 7S est compatible avec l’application Hyena Rider Assistant, permettant aux utilisateurs de consulter des informations telles que l’état de la batterie, les statistiques des trajets et les réglages du vélo. Cette fonctionnalité contribue à une meilleure gestion et à une optimisation des déplacements. En outre, il est doté d’un support pour smartphone qui permettra si vous avez un smartphone doté de la charge sans fil de se recharger en exploitant la batterie du vélo.

Confort et ergonomie

La position de conduite semi-redressée du FX+ 7S offre un bon compromis entre confort et efficacité. La selle ergonomique et les poignées en mousse participent à réduire les tensions pendant les trajets prolongés. Ce vélo convient à un large éventail d’utilisateurs grâce à son approche intuitive et accessible.

Récapitulatif technique

Voici une liste complète des caractéristiques techniques du FX+ 7S :

Cadre : Aluminium Alpha Gold, léger et robuste.

: Aluminium Alpha Gold, léger et robuste. Moteur : Hyena léger, intégré au moyeu arrière.

: Hyena léger, intégré au moyeu arrière. Puissance moteur : Assistance fluide jusqu’à 25 km/h.

: Assistance fluide jusqu’à 25 km/h. Batterie : 250 Wh, amovible et compacte.

: 250 Wh, amovible et compacte. Autonomie : Jusqu’à 55 km selon l’utilisation et le terrain.

: Jusqu’à 55 km selon l’utilisation et le terrain. Pneus : Bontrager H2 Comp, taille 700x40c, pour une meilleure adhérence.

: Bontrager H2 Comp, taille 700x40c, pour une meilleure adhérence. Transmission : 9 vitesses Shimano Altus, adaptées à différents types de trajets.

: 9 vitesses Shimano Altus, adaptées à différents types de trajets. Freins : Freins à disque hydrauliques Tektro HD-R280, pour un freinage puissant et progressif.

: Freins à disque hydrauliques Tektro HD-R280, pour un freinage puissant et progressif. Accessoires inclus : Garde-boue pour la protection contre les éclaboussures. Porte-bagages arrière compatible avec les sacoches. Lumières LED intégrées pour une meilleure visibilité.

: Poids total : 18,5 kg (avec batterie).

: 18,5 kg (avec batterie). Connectivité : Application Hyena Rider Assistant pour la gestion de la batterie et des trajets.

