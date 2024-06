Futa All Road de Ducati : L’arrivée du Nouveau Gravel e-Bike

Ducati Futa All Road débarque sur le marché des e-bikes, offrant une nouvelle option aux amateurs de gravel et de longues randonnées. Ce modèle promet de satisfaire ceux qui recherchent l’aventure, la liberté et la performance sur tous types de terrains.

Ducati, célèbre pour ses motos de haute performance, étoffe son catalogue avec le Futa All Road, une extension naturelle de leur expertise en ingénierie et design vers le marché des vélos électriques.

Futa All Road de Ducati : Un Vélo Électrique Conçu pour l’Aventure

Le Futa All Road est le dernier ajout à la gamme de vélos électriques de Ducati, conçu pour les longues randonnées sur l’asphalte et les chemins de terre. Équipé d’un cadre monocoque en fibre de carbone, de câbles intégrés, et d’un moteur à moyeu, ce vélo se distingue par sa légèreté et son confort.

Le cadre du Futa All Road, en fibre de carbone UD, optimise l’aérodynamisme sans sacrifier le confort, avec un haubanage arrière compact et des gaines en position basse. Pesant seulement 12,4 kg (taille M), ce vélo promet une conduite rapide et stable, même sur des tronçons asphaltés.

Des Caractéristiques Techniques Avancées pour le Futa All Road

Le moteur du Futa All Road est le FSA System HM 1.0, offrant 250W et 42Nm de couple, avec cinq niveaux d’assistance. La batterie de 250Wh est intégrée dans le tube diagonal, avec une option d’extension de 250Wh pour des distances accrues. Le groupe SRAM Rival eTap AXS assure un changement de vitesse électronique précis, complété par des roues Vision AGX 30 en fibre de carbone et des freins hydrauliques puissants.

Le guidon FSA K-WING AGX Carbon est conçu pour le gravel, offrant une meilleure ergonomie et un confort accru grâce à une courbure de 10° vers l’avant. Les pneus Vittoria Terreno Dry garantissent sécurité et confort sur tous les terrains.

Connecté pour plus de précision et d’informations

Ce vélo est en effet connecté. Ainsi grâce à l’application FSA, disponible pour iOS et Android, le cycliste verra rapidement et intuitivement les statistiques de conduite, l’autonomie restante de la batterie et l’état de charge du vélo directement depuis son smartphone. Un smartphone qui pourra par exemple être placé au milieu du guidon.

Disponibilité et Prix du Futa All Road de Ducati

Le Futa All Road de Ducati sera disponible à partir de juin 2024. Les commandes peuvent être passées en ligne ou auprès des concessionnaires Ducati. Ce modèle sera proposé en quatre tailles (S à XL) pour s’adapter à tous les cyclistes. Le prix du Futa All Road n’a pas encore été officiellement annoncé, mais les amateurs peuvent s’attendre à une tarification compétitive par rapport aux autres modèles de la gamme.

Récapitulatif Technique du Futa All Road