La tablette renforcée Getac F110 arrive sur le marché

La nouvelle génération de tablette renforcée Getac F110 est désormais disponible, apportant des performances et une efficacité énergétique améliorées pour les professionnels.

Getac est une entreprise réputée pour ses dispositifs robustes, utilisés notamment dans les secteurs industriels et militaires, offrant des solutions fiables et performantes.

Performances accrues et efficacité énergétique

La Getac F110 est équipée d’un processeur Intel® Core™ de 13e génération, disponible en versions i5 et i7, et de la graphique Intel® UHD. Cette configuration assure des performances de traitement et graphiques optimales, adaptées aux environnements de travail exigeants. La tablette dispose également de jusqu’à 32 Go de mémoire DDR5, permettant une exécution rapide et une gestion efficace de l’énergie.

Écran Lumibond ultra-lumineux et connectivité avancée

L’écran Lumibond de 11,6 pouces avec une luminosité de 1200 nits offre une visibilité optimale, quelles que soient les conditions météorologiques. Ce modèle multitouch est compatible avec l’usage de gants et de stylet, et propose une option digitizer. La tablette est dotée de l’Intel Wi-Fi 6E AX211, du Bluetooth 5.3, ainsi que des options de modules 4G LTE et 5G Sub-6 avec une double SIM (physique et e-SIM), assurant une communication rapide et fiable.

Fiabilité et robustesse certifiées

La Getac F110 est certifiée MIL-STD-810H et IP66, garantissant sa résistance aux chutes, aux chocs et aux infiltrations de poussière et d’eau. Elle est également équipée de batteries hot swap, facilement remplaçables pour une utilisation continue.

Accessoires et options modulaires

La Getac F110 peut être accompagnée d’accessoires tels qu’une tastiera rimovibile (clavier amovible), une poignée rigide pour le transport, et des stations d’accueil pour véhicules, optimisant son utilisation dans divers environnements de travail.

Récapitulatif technique