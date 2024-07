La Croissance Mondiale des Connexions 5G Atteint Près de Deux Milliards

L’adoption mondiale de la 5G continue de croître rapidement, atteignant presque deux milliards de connexions au premier trimestre 2024.

5G Americas est une organisation commerciale de premier plan, composée de fournisseurs de services de télécommunications et de fabricants, qui promeut l’avancement de la technologie 5G et au-delà dans les Amériques.

La Prochaine Évolution des Connexions Sans Fil

L’industrie des télécommunications sans fil a connu une nouvelle expansion au premier trimestre de 2024, marquée par l’ajout de 185 millions de nouvelles connexions 5G, atteignant un total de près de deux milliards. La 5G continue de s’imposer comme la technologie de choix pour les communications sans fil, avec des prévisions de 7,7 milliards de connexions d’ici 2028.

L’Amérique du Nord en Tête de l’Adoption de la 5G

L’Amérique du Nord se distingue par son adoption rapide de la technologie 5G, représentant 32 % de toutes les connexions cellulaires sans fil. Au premier trimestre de 2024, la région a ajouté 22 millions de nouvelles connexions, portant le total à 220 millions de connexions 5G. Cette croissance soutenue souligne l’engagement de la région à intégrer pleinement la 5G dans ses infrastructures de communication.

L’Amérique Latine et la Croissance des Connexions 4G et 5G

L’Amérique latine a également enregistré une croissance notable, ajoutant huit millions de nouvelles connexions LTE pour un total de 591 millions et neuf millions de nouvelles connexions 5G, atteignant 48 millions au total. L’expansion continue des réseaux 5G dans les zones urbaines et suburbaines, ainsi que le maintien des connexions 4G LTE dans les zones rurales, contribuent à la réalisation des objectifs nationaux de connectivité.

Prévisions Globales pour la 5G et l’Internet des Objets

Les prévisions d’Omdia anticipent une augmentation significative des connexions 5G à l’échelle mondiale, atteignant 7,7 milliards d’ici 2028. Parallèlement, les abonnements à l’Internet des objets (IoT) devraient passer de 3,3 milliards actuellement à 5 milliards, illustrant l’évolution continue de notre monde connecté. L’Amérique du Nord devrait compter 700 millions de connexions 5G d’ici 2028, avec une adoption croissante des appareils 5G à divers prix et une couverture étendue.

Nombre de Réseaux Déployés

Le déploiement des réseaux 5G dépasse déjà celui des réseaux 4G LTE au même stade de développement technologique. À ce jour, on compte 316 réseaux commerciaux 5G dans le monde, dont 17 en Amérique du Nord et 40 en Amérique latine et dans les Caraïbes. Les investissements continus dans les infrastructures 5G devraient renforcer encore cette croissance.

Récapitulatif Technique