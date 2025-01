CES 2025 : Asus dévoile l’ExpertBook B3, un outil phare pour les professionnels et l’éducation

Le CES 2025 a été l’occasion pour Asus de présenter ses dernières innovations, parmi lesquelles l’ExpertBook B3 a particulièrement retenu l’attention. Ce modèle, conçu pour les professionnels et le secteur éducatif, se distingue par des performances accrues et des technologies avancées, parfaitement adaptées aux besoins modernes.

Un design durable et ergonomique

L’ExpertBook B3 incarne le savoir-faire d’Asus en matière de conception robuste et fonctionnelle. Certifié MIL-STD 810H, il peut supporter des conditions extrêmes, qu’il s’agisse de températures élevées, de chocs ou d’humidité. Son châssis renforcé, fabriqué en alliages légers, assure une portabilité optimale tout en garantissant une longue durée de vie.

L’écran, entouré de bordures ultra-fines, est disponible en plusieurs configurations, dont une version Full HD tactile de 14 pouces, compatible avec un stylet intégré pour un usage polyvalent. Le clavier rétroéclairé, résistant aux éclaboussures, est optimisé pour un confort de frappe durable.

Connectivité de pointe avec le Wi-Fi 7

L’un des atouts majeurs de l’ExpertBook B3 est son intégration du Wi-Fi 7, une technologie révolutionnaire offrant des débits supérieurs à ceux du Wi-Fi 6E, avec une latence réduite et une gestion avancée des bandes passantes. Cela garantit une connectivité ultra-rapide et stable, même dans les environnements surchargés, comme les open spaces ou les salles de classe connectées.

En complément, le modèle propose une connectivité étendue avec des ports USB-C Thunderbolt 4, USB-A, HDMI, et un port RJ45. Cette diversité permet une compatibilité avec un large éventail de périphériques et d’accessoires, sans nécessiter d’adaptateurs supplémentaires.

Des performances renforcées pour le multitâche

Sous le capot, l’ExpertBook B3 intègre les derniers processeurs Intel Core 13e génération, capables de gérer simultanément des tâches exigeantes comme la virtualisation, les calculs intensifs ou les vidéoconférences en haute résolution.

Les configurations proposées incluent jusqu’à 32 Go de RAM DDR5, offrant une capacité accrue pour le multitâche, et un SSD PCIe 4.0 pouvant atteindre 2 To pour des temps de démarrage ultra-rapides et un stockage généreux.

Une carte graphique Intel Iris Xe vient compléter l’ensemble, rendant ce portable adapté aux applications créatives et professionnelles, comme la retouche photo, les présentations graphiques ou les outils d’apprentissage interactif.

Un écran et des outils adaptés à tous les usages

Asus a mis l’accent sur la flexibilité et l’interactivité. L’écran tactile Full HD offre une excellente luminosité et une précision accrue pour les utilisateurs créatifs ou les professionnels en réunion. Le stylet actif, logé dans un compartiment dédié, se recharge rapidement et garantit une prise en main immédiate pour la prise de notes ou les croquis.

Côté audio et vidéo, l’ExpertBook B3 est équipé d’une webcam HD avec obturateur physique pour protéger la confidentialité des utilisateurs. Des microphones à réduction de bruit, basés sur l’intelligence artificielle, permettent des échanges limpides lors des visioconférences.

Une autonomie prolongée et une gestion énergétique optimisée

Grâce à une batterie haute capacité de 66 Wh, l’ExpertBook B3 offre une autonomie pouvant atteindre 12 heures, de quoi tenir une journée complète de travail ou de cours sans recharge. Asus a également intégré des outils de gestion intelligente de l’énergie, comme la technologie Asus AI Cooling, qui optimise la ventilation en fonction des tâches exécutées pour améliorer l’autonomie et préserver la durée de vie des composants.

Éco-responsabilité et sécurité renforcée

Dans le cadre de son engagement pour la durabilité, Asus utilise des matériaux recyclés dans la fabrication de l’ExpertBook B3. L’emballage est également éco-conçu, limitant l’utilisation de plastiques non recyclables.

Côté sécurité, le modèle intègre un lecteur d’empreintes digitales et une puce TPM 2.0 pour protéger les données sensibles, un atout particulièrement précieux pour les entreprises et le secteur éducatif.

Récapitulatif technique enrichi

