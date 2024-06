Acer Wave7, le nouveau Routeur Wi-Fi 7 d’Acer

Acer, qui sera présent au Computex de Taiwan élargit son assortiment avec l’introduction du Routeur Wi-Fi 7 Acer Wave7. Ce nouvel appareil promet d’apporter des performances de connectivité inégalées grâce à la dernière technologie Wi-Fi 7.

Fondée en 1976, Acer est une entreprise taïwanaise renommée pour ses produits informatiques innovants et de haute qualité. La marque s’est surtout fait connaitre dnas le segment des PC portables. Elle fut d’ailleurs un des acteurs qui ont fait chuter les prix des ordinateurs portables pur les rendre de plus en plus accessible au grand public. La marque étoffe son catalogue avec des solutions technologiques répondant aux besoins des consommateurs modernes.

Les Avantages du Routeur Wi-Fi 7 Acer Wave7

Le Routeur Wi-Fi 7 Acer Wave7 représente une avancée significative dans le domaine des réseaux domestiques notamment en intégrant la dernière norme Wi-Fi qu’est le Wi-Fi 7. La marque enrichit sa gamme avec cet appareil qui offre des vitesses de connexion ultra-rapides, une latence réduite et une meilleure gestion des dispositifs connectés.

Performances de Connectivité Améliorées

Grâce à la technologie Wi-Fi 7, le Routeur Acer Wave7 offre une bande passante plus large et une capacité de transmission de données accrue. Cela permet de prendre en charge plusieurs appareils simultanément sans compromettre la qualité de la connexion. La gamme du constructeur s’agrandit avec ce routeur qui intègre des fonctionnalités de gestion intelligente du réseau, optimisant ainsi l’expérience utilisateur.

Le Routeur Wi-Fi 7 Acer Wave7 utilise la technologie Wi-Fi 7 (802.11be) et est équipé d’un processeur IPQ5312+QCN6422, avec une mémoire RAM de 512 MB et un espace de stockage de 512 MB. Il prend en charge les bandes passantes de 2.4 GHz et 5 GHz ainsi que 2.4 GHz et 6 GHz, offrant des vitesses de connexion allant jusqu’à 6400 Mbps. Par ailleurs, Acer intègre la fonctionnalité Multi-Link Mesh qui améliore encore la performance et la couverture du réseau.

En matière de connectivité, le Routeur Wi-Fi 7 Acer Wave7 dispose de ports Ethernet de 2.5 Gbps et de 1 Gbps (x3) switchables entre WAN et LAN. Il supporte MU-MIMO, 320 MHz et MLO, et intègre l’Intel Killer Prioritization Engine pour optimiser les performances réseau. Côté sécurité, il est équipé de la TrendMicro Home Network Security. L’alimentation requise est de 12V/1.5A et le routeur est doté d’une touche WPS/Mesh pour faciliter la configuration.

Sécurité et Fiabilité Renforcées

Le Routeur Wi-Fi 7 Acer Wave7 est conçu pour offrir une sécurité renforcée. Il intègre des protocoles de cryptage avancés et des options de contrôle parental, garantissant une utilisation sécurisée et fiable. La marque développe son assortiment en proposant des solutions qui répondent aux attentes des utilisateurs en matière de protection des données.

Date de Sortie et Prix du Routeur Wi-Fi 7 Acer Wave7

Le Routeur Wi-Fi 7 Acer Wave7 sera disponible à partir de septembre 2024. Le prix de lancement est fixé à 299 euros, rendant cette technologie de pointe accessible à un large public. La marque continue d’innover et de proposer des produits compétitifs sur le marché.

Récapitulatif Technique

Récapitulatif technique du Routeur Wi-Fi 7 Acer Wave7