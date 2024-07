TP-Link Archer GE800 : Le Nouveau Routeur Wi-Fi 7 dédié aux gamers.

L’arrivée du TP-Link Archer GE800 sur le marché des routeurs Wi-Fi aura de quoi séduire les gamers vers qui ce routeur est orienté avec des débits offrant des performances spécifiques pour les joueurs exigeants.

On ne vous présente plus TP-Link, est une marque reconnue dans le secteur des équipements réseau, et avec laquelle nous avons déjà eu l’occasion à plusieurs reprises de tester leur produits. Cette fois la marque revient dans le monde des réseaux grand public avec une orientation gaming. Une solution qui devrait permettre aux gamers exigeants de jouer en Wi-Fi avec un ping des plus performants.

Performances Techniques du TP-Link Archer GE800

Le TP-Link Archer GE800 est conçu pour fournir des performances adaptées aux joueurs. Équipé de la technologie Wi-Fi 7, ce routeur assure une connexion rapide et stable, nécessaire pour les sessions de jeu en ligne. Avec des débits allant jusqu’à 19 Gbps, il vise à offrir une expérience de jeu sans latence. De plus, la marque développe son assortiment avec ce modèle intégrant la technologie MU-MIMO, permettant à plusieurs appareils de se connecter simultanément sans compromettre la vitesse.

A relire :TP-Link XGB810v, un modem-routeur dédié à la fibre et avec du WiFi 7 à 19Gbit/s. Avec son tout nouveau modem-routeur TP-Link XGB810v, la marque entend proposer à tous les clients des FAI équipés de la fibre chez eux une solution pour exploiter pleinement les débits que pourrait…

Connectivité et Flexibilité

La gamme du constructeur s’étend avec le Archer GE800 qui propose une connectivité variée. Doté de huit ports Ethernet, dont deux ports 10G, il offre une flexibilité notable pour les connexions filaires. Les ports LAN multi-gig sont conçus pour garantir que tous les appareils, des PC de jeu aux consoles, bénéficient d’une bande passante suffisante.

En outre, le support de la technologie OFDMA est destiné à améliorer la gestion du trafic, réduisant ainsi la congestion réseau et optimisant la transmission des données.

Pour ce qui est de la partie Wi-Fi, ce nouveau venu embarque une solution tri-bande Wi-Fi 7 opérant sur les gammes de fréquence 6 GHz: 11520 Mbps (802.11be), 5 GHz: 5760 Mbps (802.11be), 2.4 GHz: 1376 Mbps (802.11be) pour offrir un débit cumulé de 19 000 Mbps.

Sécurité Avancée

La sécurité est un aspect important des réseaux domestiques. La marque améliore son assortiment avec le Archer GE800 qui intègre des fonctionnalités de sécurité avancées. Grâce à HomeCare, le routeur propose une protection contre les cybermenaces. Il inclut un antivirus intégré, des contrôles parentaux et la gestion de la qualité de service (QoS) pour prioriser les appareils critiques. Ces caractéristiques visent à offrir une sécurité accrue et une tranquillité d’esprit pour les utilisateurs. On notera au passage le support des protocoles WPA, WPA2, WPA3, WPA/WPA2-Enterprise (802.1x).

Gestion et Contrôle

La gamme du constructeur se diversifie avec le TP-Link Archer GE800, conçu pour une gestion simplifiée du réseau. Grâce à l’application TP-Link Tether, la configuration et la gestion du routeur sont conçues pour être intuitives et accessibles. L’application permet de contrôler les paramètres réseau, de surveiller les appareils connectés et d’optimiser la performance du réseau via une interface utilisateur conviviale. De plus, le support pour Alexa et IFTTT ajoute une dimension de contrôle intelligent et d’automatisation.

Prix et Disponibilité.

Le routeur est actuellement disponible sur Amazon.com (dédié aux USA) au prix de $599.99. Il devrait arriver très prochainement en Europe.

Récapitulatif Technique