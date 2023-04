Derrière le « Porsche Driver Experience » se cache un condensé de technologie automobile et de connectivité estampillé et développé par Porsche. Cette fois c’est le nouveau Porsche Cayenne qui en profite.

Ah les SUV, ce segment de l’automobile est en plein boom depuis quelques années chez nous en Europe et tous les constructeurs automobiles s’y sont mis. Des marques les plus classiques aux marques de prestige et sportive. Même Ferrari propose désormais un SUV. Porsche de son côté n’en est plus à ses débuts avec ses Porsche Cayenne, Porsche Macan…

« Porsche Driver Experience » pour une refonte de l’intérieur du nouveau Porsche Cayenne.

Le constructeur allemand vient en effet de nous dévoiler ce qui sera la prochaine génération de son SUV. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le constructeur ne fait pas les choses à moitié.

« La Porsche Driver Experience ouvre de nouvelles voies d’interaction, non seulement pour le conducteur, mais aussi pour le passager avant ».

Tel est l’argument mis en avant par le constructeur automobile allemand. Ainsi, le cockpit de luxe reprend des éléments d’un autre modèle de la marque, l’électrique Taycan. Ainsi, la « planche de bord » se compose désormais d’un écran incurvé entièrement numérique et autonome de 12,6 pouces. Un écran qui affichera moult informations et que l’utilisateur pourra configurer à sa guise. Mais ce nouveau modèle se voit aussi équipé d’un écran tactile supplémentaire de 109 pouces destiné au côté passager.

Un tableau de bord ultra connecté.

Un tableau de bord et des écrans qui embarquent Apple CarPlay® et Android Auto® ainsi que des applications intégrées telles que Spotify® et Apple Music®. En outre, pour l’appairage du smartphone à la voiture, il suffira au client de scanner un QR code. Ingénieux et simple d’utilisation.

Par ailleurs, Porsche annonce l’intégration de la nouvelle fonction In-Car Video. Cette fonction permet de visionner les vidéos directement dans le PCM via le fournisseur de streaming Screenhits TV®. Détail intéressant, la vidéo pourra être affichée sur l’écran central lorsque le véhicule est à l’arrêt et sur l’écran du passager pendant la conduite.