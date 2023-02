ROADS by Porsche, l’app du constructeur automobile fait peau neuve.

Avec ROADS by Porsche, le constructeur automobile de voiture de sport propose à ses clients une nouvelle manière de se balader avec leur bolide en mode rallye tourisme. Le constructeur allemand annonce une mise à jour conséquente de son application pour smartphone.

Alors, oui tout le monde le sait, conduire avec le téléphone au volant c’est interdit. Mais si celui-ci sert comme roadmap sur le tableau de bord ou dans les mains du passager… Ainsi, en 2019, Porsche dévoilait une application baptisée ROADS by Porsche.

ROADS by Porsche, une nouvelle manière de voyager en voiture.

ROADS est une application gratuite développée par Porsche pour tous les conducteurs passionnés du monde entier et qui aime se « promener » avec leur voiture. L’application offre des itinéraires le long de routes de campagne sinueuses, devant des sites et des paysages spectaculaires et à travers des villages.

Les développeurs du constructeur automobile allemand ont revu l’application pour offrir encore plus de plaisir aux conducteurs de voitures. La marque nous explique :

« La pièce maîtresse de la nouvelle application ROADS est le générateur d’itinéraires panoramiques. Cela permet aux fans de conduite de trouver leur propre itinéraire de rêve en quelques clics. L’IA élabore un itinéraire adapté en fonction de divers paramètres tels que les courbes de la route, la topographie, les caractéristiques du paysage ou des points d’intérêt passionnants. À partir de son point de départ, l’utilisateur peut planifier un circuit ou naviguer vers une destination spécifique, où qu’il se trouve dans le monde ».

Un itinéraire pas comme les autres !

Vous l’aurez compris, cette application est faite pour tous ceux qui aiment la balade en voiture et si en plus vous l faite en Porsche c’est encore mieux. La particularité de ce nouvel algorythme contrairement à un GPS classique est de proposer l’itinéraire qui convient le mieux au conducteur plutôt que le trajet le plus rapide.

Ainsi, le conducteur pourra choisir parmi différentes options comme un itinéraire avec de belles vues panoramiques, une route sinueuse. Avec la navigation intégrée, les itinéraires générés peuvent être parcourus, enregistrés, évalués et partagés avec la communauté ROADS. De plus, Apple CarPlay® transfère l’itinéraire directement sur l’écran d’infodivertissement de nombreux modèles de voitures.

Prix et Disponibilité.

Actuellement, la nouvelle version de l’application ROADS by Porsche est immédiatement disponible en téléchargement sur l’AppStore d’Apple. Et ce gratuitement !