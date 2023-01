Google Assistant en natif chez Porsche.

Google et Porsche viennent d’établir un rapprochement qui pourrait à terme voir Google Assistant et tout l’écosystème Android OS installé en natif sur les futures Porsche.

Le constructeur automobile allemand de voiture de luxe allemand Porsche serait en discussion avec Google pour ce qui est de l’intégration du déploiement d’un système d’exploitation intégré pour les systèmes de navigation et de divertissement de Porsche, qui permettra aux conducteurs d’utiliser des applications telles que Google Maps et Google Assistant sans avoir à se connecter à un appareil Android.

Androïd OS personnalisé pour Porsche ?

Vous l’ignorez peut-être, mais Google vise large voir très large. En effet, si on connait Google pour son moteur de recherche internet et pour son système d’exploitation Android pour smartphone, le géant du web propose aussi une solution pour le secteur de l’automobile pour toute la partie « automotive ».

A relire : Le nouveau Macan GTS dévoilé par Porsche. Avec son nouveau Macan GTS, Porsche met à jour son « petit » SUV pour lui offrir encore plus de puissance, un nouveau design sensiblement relifté et un nouveau tableau de bord…

Google Maps et Google Assistant sans avoir à se connecter à un appareil Android !

C’est ce qui pourrait arriver pour le propriétaire de Porsche si le constructeur automobile allemand décidait de travailler avec Google pour remplacer son système actuel. Un système développé avec l’unité de R&D logicielle Cariad du groupe Volkswagen (VW) et avec lequel la marque a décidé d’arrêter de travailler.

Concrètement si le partenariat venait à être effectif, cela signifierait que le système de bord des futures Porsche pourrait embarquer différents services de Google en natif. Ainsi, le propriétaire d’une Porsche pourrait profiter de Google Maps comme système de navigation. En outre, il serait même possible d’utiliser Google Assistant dans la voiture pour interagir avec d’autres équipements par exemple la domotique de la maison.

Et tout cela, sans association avec son smartphone. De fait, la voiture serait équipée d’une connexion qui permettra au système d’être connecté à internet et permettre ainsi à Google Assistant d’interagir directement. Ce choix de la part de Porsche serait lié au fait selon les dires du directeur financier de Porsche, Lutz Meschke que la marque a pour ambition d’étendre la technologie de conduite automatisée et d’infodivertissement dans ses voitures.

Prix et Disponibilité.

À noter que si le groupe a annoncé ce rapprochement entre les deux partenaires, aucune information complémentaire n’a encore été donnée quant à la date d’intégration, ni sur quel modèle la marque compte installer la solution de Google.