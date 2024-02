Nouveau Porsche Taycan 2024 : plus d’autonomie et meilleure intégration d’Apple CarPlay.

Le nouveau Porsche Taycan 2024 vient de voir le jour. Avec ce nouveau venu le constructeur automobile allemand propose une évolution de son modèle phare avec plus d’autonomie, une plus grosse batterie et une intégration plus profonde en matière d’infodivertissement et d’association avec votre smartphone.

Porsche est, depuis quelques années maintenant, passé à l’électrique sur ses voitures. Alors certes, toutes les Porsche ne sont pas électriques et tant mieux. Mais le Taycan vient de subir « une mise à jour particulièrement approfondie ».

Nouveau Porsche Taycan 2024, plus de puissance, plus d’autonomie, plus de tout !

La Porsche Taycan 2024 marque un tournant significatif dans le segment des berlines électriques, se positionnant fermement face à la Tesla Model S grâce à des mises à jour d’envergure. Les nouvelles versions de la Taycan bénéficient d’une augmentation de puissance et d’autonomie, des aspects cruciaux pour les consommateurs exigeants de performances élevées.

Porsche a également mis l’accent sur la puissance de recharge, rendant la Taycan plus pratique pour une utilisation quotidienne. Avec jusqu’à 952 ch, Porsche ne se contente pas d’égaler la concurrence, mais vise à établir de nouveaux standards dans le domaine des véhicules électriques.

A relire : La nouvelle « Porsche Driver Experience » fait ses débuts dans le Cayenne. Derrière le « Porsche Driver Experience » se cache un condensé de technologie automobile et de connectivité estampillé et développé par Porsche. Cette fois c’est le nouveau Porsche Cayenne qui en profite.

Ces améliorations sont le fruit d’un restylage minutieux et d’une attention constante au retour des utilisateurs, garantissant que la Taycan reste à l’avant-garde de l’innovation et de la performance.

Les Taycan et Taycan Turbo S sont désormais capable d’atteindre respectivement les 100 km/h depuis l’arrêt en seulement 4,8 et 2,4 secondes. Ce qui les rend 0,6 et 0,4 seconde plus rapides que leurs prédécesseurs.

Un intérieur toujours plus connecté à votre smartphone.

Porsche annonce en effet, une amélioration significative sur ce nouveau Porsche Taycan 2024 avec un écran central et un écran passager avec des fonctions supplémentaires. En outre, Porsche a travaillé sur une meilleure intégration aux écrans d’Apple CarPlay pour une meilleure intégration du smartphone sur la planche de bord.

Désormais utiliser Waze via l’Apple CarPlay semblera encore plus intégré que jamais. En outre Porsche propose la nouvelle fonction « In-Car Video ». Cette nouvelle fonctionnalité permet de diffuser des vidéos sur l’écran central et l’écran du passager.

Prix et Disponibilité.

Le Porsche Taycan 2024 est d’ores déjà à partir de 103.200 €.