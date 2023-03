MB.OS, Mercedes-Benz présente son système d’exploitation.

Avec son système d’exploitation MB.OS, le constructeur automobile premium allemand Mercedes-Benz entend bien proposer sur toutes ses voitures son propre système d’exploitation qui intégrera une multitude de fonctions comme la conduite autonome et des voitures ultra connectées.

Cela fait un moment que le marché de l’automobile s’engouffre dans le high-tech et la connectivité. Ainsi, si cela avait commencé par proposer des solutions de hotspot Wi-Fi, désormais, les voitures sont de plus en plus connectées. Ce n’est d’ailleurs pas par hasard qu’on a mis en place une rubrique automobile sur le site.

MB.OS, pour plus de contrôle et de nouveautés !

Avec son MB.OS, le constructeur allemand Mercedes-Benz affirme sa volonté de construire un système propriétaire avec une nouvelle architecture « chip-to-cloud » spécialement conçue qui sera au cœur de chaque futur produit.

Et pour y arriver, le constructeur allemand a choisi de prendre des partenaires de forces comme la plate-forme NVIDIA DRIVE ainsi que son système sur puce Orin. Mais aussi les services de Google et les capacités de navigation de la plateforme Google Maps ainsi que l’accès à l’offre géo spatiale de Google. Il devrait intégrer aussi l’accès à « Place Details ».

A relire : la Nouvelle Classe E de Mercedes embarque de la 5G. Avec sa Nouvelle Classe E, le constructeur allemand Mercedes franchit une nouvelle étape du monde de l’automobile connecté en intégrant un module 5G pour son ordinateur de bord et son système d’infodivertissement…

Autant de fonctions qui seront disponibles pour la dernière génération de MBUX, le système d’infodivertissement du constructeur allemand. Les voitures seront en outre connectées et les données seront envoyées dans le Cloud de Mercedes. Et ce de manière à pouvoir interagir avec tous les véhicules de la marque.

Conduite autonome renforcée.

Mercedes-Benz prévoit d’intégrer des fonctionnalités de niveau 2 améliorées adaptées. Des fonctions qui seront spécifiquement dédiées aux cas d’utilisation en milieu urbain. Bref, offrant en fin de compte un niveau 3, à des vitesses allant jusqu’à 130 km/h, le tout alimenté par la plate-forme NVIDIA DRIVE et l’apprentissage automatique.

La marque confie également :

« Un précurseur de MB.OS sera déjà disponible dans la nouvelle Classe E à partir de 2023 avec la troisième génération de MBUX. Une nouvelle API MBUX pour Android permet l’installation d’applications tierces, offrant une meilleure expérience utilisateur par rapport aux applications miroirs ».

Une nouvelle Mercedes Classe E que nous vous avons présentée il y a quelques semaines.