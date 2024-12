MBUX Notes : Une application de prise de notes intelligente pour les conducteurs Mercedes.

Mercedes-Benz innove une fois de plus avec MBUX Notes, une application de prise de notes vocale conçue pour faciliter la vie des conducteurs et passagers. Cette nouvelle fonctionnalité, basée sur l’intelligence artificielle, permet de capturer, organiser et partager des idées en toute sécurité pendant la conduite.

Une application pensée pour l’efficacité et la sécurité

MBUX Notes transforme la prise de notes en une expérience entièrement mains libres, favorisant la concentration sur la route. L’utilisation de l’IA générative, notamment via OpenAI GPT-4o, permet de structurer les notes en listes concises, qu’il s’agisse d’une liste de tâches ou d’un résumé d’idées. Cette approche vise à rendre le temps passé en voiture plus productif, tout en maintenant un haut niveau de sécurité.

A relire : Mercedes-Benz dévoile son application pour Apple Watch : une révolution numérique au poignet Dans un monde où la connectivité redéfinit notre quotidien, Mercedes-Benz franchit une nouvelle étape en intégrant ses services numériques à l’Apple Watch. Les propriétaires de véhicules de la marque peuvent désormais accéder…

Fonctionnalités clés de MBUX Notes

Cette application offre une série de fonctionnalités pratiques :

Prise de notes vocale multilingue : Les utilisateurs peuvent enregistrer leurs idées dans plusieurs langues sans effort.

: Les utilisateurs peuvent enregistrer leurs idées dans plusieurs langues sans effort. Synthèse intelligente : Les notes sont automatiquement organisées sous forme de listes faciles à lire.

: Les notes sont automatiquement organisées sous forme de listes faciles à lire. Partage simplifié : Les utilisateurs peuvent envoyer leurs notes via des applications de messagerie comme Gmail ou Outlook .

: Les utilisateurs peuvent envoyer leurs notes via des applications de messagerie comme ou . Intégration avec des outils de productivité : MBUX Notes fonctionne également avec des plateformes comme OneNote, pour une continuité des tâches au-delà du véhicule.

Respect de la confidentialité des données

Mercedes-Benz met un point d’honneur à protéger la vie privée de ses utilisateurs. Les notes vocales, une fois anonymisées et cryptées, sont envoyées au Mercedes-Benz Intelligent Cloud pour traitement. Aucune donnée n’est conservée de manière permanente par des tiers, offrant ainsi une expérience sécurisée et respectueuse de la vie privée.

Disponibilité mondiale

L’application est accessible sur 30 marchés européens, dont la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Dans les prochains mois, des pays comme les États-Unis, le Japon et la Corée rejoindront cette liste. Pour en bénéficier, les utilisateurs doivent disposer d’un modèle Mercedes-Benz équipé du système MBUX de troisième génération, ainsi que d’un abonnement actif au MBUX Entertainment Package Plus.

Récapitulatif technique

Concept : Application de prise de notes vocale mains libres Synthèse et organisation intelligentes avec l’IA GPT-4o Focus sur la productivité et la sécurité

: Fonctionnalités : Cryptage des données pour une confidentialité renforcée Partage via des applications populaires comme Gmail et Outlook Compatibilité avec OneNote et Outlook Notes

: Disponibilité : Déjà déployée dans 30 marchés européens Prochainement disponible aux États-Unis, au Japon et dans d’autres pays

:

Avec MBUX Notes, Mercedes-Benz propose une solution pratique et innovante, adaptée aux besoins des utilisateurs modernes en quête d’efficacité et de sécurité.

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.