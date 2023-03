Deeper Connect Air, un adaptateur Wi-Fi qui inclut un accès VPN !

Avec son nouvel adaptateur Deeper Connect Air, la société Deeper Network qui représente le premier réseau de blockchain décentralisé pour une infrastructure WEB 3.0, propose une solution matérielle pour surfer en toute sécurité tout e vous offrant une solution VPN.

Deeper Network est une entreprise qui exploite la technologie de type blockchain et le DVPN (VPN décentralisé) pour proposer une solution de type VPN en ligne. L’entreprise propose depuis quelques temps, outre sa solution en ligne, des solutions matériels qui inclut l’intégration de ses services.

A relire : Comment choisir un VPN pour la confidentialité et la sécurité numérique quand on se connecte en Wi-Fi ? Se connecter sur un WiFi public peut s’avérer parfois dangereux. En effet, lorsque le réseau où l’on se connecte ne respecte pas les normes de sécurités, des intrus peuvent y avoir accès….

Deeper Connect Air, pour surfer en toute tranquillité.

Avec ce nouvel adaptateur Wi-Fi Deeper Connect Air, la société Deeper Network propose une fois de plus une solution pour permettre à tout un chacun de surfer en toute sécurité ou qu’il soit. De fait, cet adaptateur Wi-Fi qui vient se brancher sur un port USB se veut être le couteau suisse de votre réseau sans fil.

L’adaptateur vient se connecter sur votre PC et c’est lui qui s’occupera d’établir une connexion Wi-Fi vers votre box, pour ensuite gérer de manière autonome la connexion. Particularité de cet adaptateur, il intègre automatiquement une solution DVPN (VPN décentralisé), un bloqueur de pub qui selon l’entreprise bloquera automatiquement toutes les publicités présentes sur les sites que vous visiterez et même sur YouTube.

En outre, via la plateforme web de l’entreprise, vous aurez la possibilité de configurer une multitude d’autres options comme notamment le contrôle parentale qui vous permettra de bloquer des sites pour adultes…

Du Wi-Fi N ? Pas de Wi-Fi 7 ?

Le boitier qui viendra se brancher sur un port USB-C est équipé de deux antennes amovibles à fort gain nous signale l’entreprise. Pour le moment nous n’avons que très peu d’info concernant la puce Wi-Fi embarquée et les normes qui seront supportées par le Deeper Connect Air. Toutefois, sur la vidéo de présentation, la marque parle d’un débit maximum de 300Mbps. Ce qui laisserait supposer un adaptateur équiper de Wi-Fi N. On préférerait pour le coup du Wi-Fi 6/6E voir Wi-Fi 7.

On apprend aussi qu’au cœur de l’adaptateur, Deeper Network a opté pour un processeur quad core et 1 Go de mémoire. La marque annonce aussi une faible consommation de 2 Watts. Enfin, pour ce qui est de la taille, le Deeper Connect Air a une taille équivalente à la taille d’une pile AA.

Prix et Disponibilité.

La clé sera dans un premier temps commercialisée depuis la plateforme Indiegogo. Actuellement, aucun prix n’a été annoncé.