Nouvelle Classe A, Mercedes la rend plus connectée !

Avec l’arrivée de la Nouvelle Classe A, le constructeur allemand renforce une fois de plus sa petite citadine qui hérite encore une fois des toutes dernières nouveautés Tech avec la dernière génération de MBUX de chez Mercedes.

Chez Mercedes, constructeur automobile allemand qui fait partie de ce que certains appellent le segment « Premium » vient de dévoiler sa toute nouvelle petite citadine qui pourrait être en quelques sortes son entrée de gamme en matière de voiture.

Un nouveau modèle qui subit un nouveau lifting et apporte son lot de nouveautés. Un modèle, que la marque veut encore plus sportif et connecté, comme pour séduire une clientèle plus jeune.

Nouvelle Classe A, design et allure sportive.

Effectivement, la marque semble vouloir toucher encore un peu plus une clientèle qui veut certaine une voiture haut de gamme, premium, mais qui a un style plus « punchy ». Ainsi, cette nouvelle édition propose une nouvelle ligne qui dégage puissance et dynamisme.

Notamment en proposant une vue avant dominée par le capot incliné vers l’avant avec ses deux renflements puissants et son « nez de requin » abrupt. Le caractère sportif est souligné par des jantes affleurantes à l’extérieur avec quatre designs de jantes supplémentaires dans des tailles allant jusqu’à 19 pouces.

Un intérieur plus high-tech que jamais.

Pour ce qui est de l’intérieur, la marque propose un habitacle équipé de deux écrans, un écran de 7 pouces et le plus grand écran de 10,25 pouces. À noter que la marque allemande propose en option, deux écrans de 10,25 pouces. Des écrans qui permettront d’afficher la dernière génération de MBUX, le système d’info divertissement de la marque.

À noter que la connectivité avec les smartphones est possible de manière sans fil via Apple CarPlay ou Android Auto Wireless. En outre, pour ce qui est de l’assistant Mercedes, il a lui aussi évolué.

Ainsi dans cette dernière version du système, il n’est plus nécessaire de dire « Hey Mercedes » pour faire effectuer certaines tâches à la voiture. De plus, L’assistant vocal MBUX peut également expliquer les fonctions du véhicule et apporte son soutien lorsque vous souhaitez connecter votre smartphone via Bluetooth.