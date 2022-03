The Fives McLaren Racing, Klipsch présente ses enceintes audio sans fil.

La marque Klipsch dévoile une version revisitée de ses enceintes The Fives avec ces The Fives McLaren Racing. Des enceintes qui exploitent le savoir-faire de Klipsch tout en associant l’expertise de conception de McLaren Racing.

Ces nouvelles enceintes proposées par la marque n’ont pour vocation que de venir sublimer le son dans votre salon. Des enceintes de taille moyenne qui siégeront sur votre meuble TV de salon.

The Fives McLaren Racing, de l’amplification dernier cri.

Alors, pour cette nouvelle édition conçue avec son partenaire McLaren Racing, le constructeur intègre dans cette nouvelle paire d’enceintes un tout nouvel amplificateur haute résolution turbocompressée. Ce nouveau venu alimente en outre un woofer en fibre de carbone d’une taille de 4.5 pouces.

L’enceinte est également dotée d’un tweeter 1 pouce en Titane LTS ainsi que d’un « Tractrix Horn » de 90° x 90°. Une sorte de cône ouvert qui diffuse le son du tweeter dans toute la pièce.

Pour ce qui est du corps de l’enceinte, Klipsch s’est porté sur une caisse en bois (MDF) peinte en noir mat.

CES 2020 : Klipsch dévoile sa nouvelle gamme de barres de son. Après ses écouteurs sans fil, la marque annonce également l’arrivée de nouvelles barres de son audio sans fil pour venir donner de la profondeur au son de votre TV dans le salon.

Pour ce qui est de la connectivité des enceintes The Fives McLaren Racing, la marque propose un préampli phono intégré, une entrée HDMI-ARC, une entrée optique, une entrée analogique RCA et un port USB.

Cerise sur le gâteau pour ce qui concernant les technologies sans fil, cette paire d’enceintes embarque du Bluetooth 5. Les enceintes « The Fives McLaren Racing » disposent également d’un décodage 192 kHz/24 bits pour une reproduction sans faille des pistes audio haute résolution. Ainsi qu’une égalisation dynamique des basses intégrées offre des basses puissantes quel que soit le volume.

En outre, pour ceux qui souhaitent un peu plus de profondeur sonore lors de soirée à regarder des films d’action, les enceintes peuvent également accueillir un caisson de basses grâce à sa sortie tout spécialement dédiée.

Enfin, dernier détail et non des moindres, il sera possible de régler à distance la qualité du son au travers d’une application pour smartphone. Une application qui propose un égaliseur 3 bandes pour régler les graves, les médiums et les aigus. En outre, il sera également possible de sauvegarder les paramètres personnalisés de son choix sur l’application.

L’application permet également de faire les mises à jour du système des enceintes sans devoir passer par un câble ou une clé USB.

Prix et Disponibilité.

Les enceintes Klipsch The Fives McLaren Racing sont proposées au prix de 1499€ la paire.