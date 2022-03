KS1AEUB et KS2AEUB, les Sharp e-trottinettes, des trottinettes connectées.

Avec ses KS1AEUB et KS2AEUB , la marque Sharp crée la surprise et vient nous dévoiler ses nouvelles e-trottinettes connectées électriques. Nom de codes des deux e-trottinettes : la KS1AEUB et la KS2AEUB.

À notre grande surprise, la marque se glisse dans un créneau où nous ne nous attendions pas à la retrouver. De fait, quand on pense à Sharp, on pense forcément à la marque qui propose des barres de son, des enceintes de salon ou portable, mais pas à des trottinettes.

KS1AEUB et KS2AEUB, les Sharp e-trottinettes, électriques et connectées en plus.

Alors, il est vrai que le secteur de la trottinette électrique a explosé depuis quelque temps. Il faut dire que le moyen de locomotion est devenu la solution idéale pour les grandes villes si vous avez des trajets de moins 30 km pour vous déplacer.

Les Sharp e-trottinettes pèsent respectivement un peu plus de 14,5 kg et 18,8 kg. Elles sont équipées comme la plupart des trottinettes électriques d’un mécanisme qui permettra de la plier en deux pour la prendre en bandoulière lorsqu’elle n’est pas utilisée.

Les deux modèles sont équipés d’un cadre en alliage d’aluminium et acier et d’un moteur de 36V. La KS1AEUB est quant à elle pourvue de pneus alvéolaires de 8,5 pouces et d’une batterie de 36V 6,6Ah. Pour ce qui est du modèle KS2AEUB, il hérite de pneu de 10 pouces et d’une batterie un peu plus conséquente de 36V 10.4Ah.

Une trottinette connectée avec votre smartphone !

Sharp profite de cette sortie pour annoncer Sharp Life, une application permettant de contrôler les appareils Sharp. Cette application peut désormais être utilisée pour contrôler la majorité des produits grand public Sharp. Et don forcément, ses nouvelles KS1AEUB et KS2AEUB Sharp e-trottinettes.

Ainsi l’application vous affichera l’état de la batterie, les trajets que vous avez faits et la distance parcourue. Autre fonction intéressante, l’application peut servir de cadenas pour votre trottinette et ainsi verrouiller ou déverrouiller la trottinette. Des fonctions pratiques par exemple si vous offrez cette trottinette à votre fils. Un bon moyen ainsi de surveiller ce qu’il fait avec sa trottinette.

Prix et Disponibilité.

Les Sharp e-trottinettes seront disponibles au printemps 2022. Elles seront proposées aux alentours de 450€ et 600€ selon le modèle.