CES 2020 : Klipsch dévoile sa nouvelle gamme de barres de son.

Après ses écouteurs sans fil, la marque annonce également l’arrivée de nouvelles barres de son audio sans fil pour venir donner de la profondeur au son de votre TV dans le salon.

BAR 54, BAR 48 et BAR 44, voilà les nouvelles références en matière de solution audio de salon que propose la marque Klipsch pour donner encore un peu plus de profondeur et de réalisme à vos séries Netflix ou Amazon Prime ou à vos films.

En effet, à l’occasion du CES 2020, la marque ne se limite pas à proposer des casques audio intra auriculaire, mais elle propose aussi des systèmes audio de salon.

La BAR 54 WITH DOLBY ATMOS®.

Comme son nom l’indique, cette barre de son accompagné d’un subwoofer 12 pouces sans fil est en mesure de décoder du Dolby Atmos 7.1.4. Le chiffre 54, fait en outre référence à sa taille de 54 pouces. L’enceinte équipée de Bluetooth est par ailleurs compatible avec Google Assistant, Google ChromeCast , Amazon Alexa et Apple AirPlay 2.

Elle est accompagnée d’un subwoofer sans fil de 12 pouces et d’enceintes surround 3 Dolby Atmos.

La connexion vers la TV pourra se faire via un câble HDMI-eARC. À noter qu’il sera possible de contrôler la barre de son depuis la télécommande de la TV.

La BAR 48 WITH DOLBY ATMOS®.

Elle récupère les mêmes fonctions et technologies que sa grande sœur 54 pouces. Elle est légèrement plus petite avec une taille de 48 pouces et est livrée avec un subwoofer sans fil de 10 pouces pour un son immersif 3.1.

La BAR 44.

La barre de son Klipsch Bar 44 est la plus petite de la série avec ses 44 pouces de longueur avec un subwoofer de 8 pouces pour une expérience sonore 3.1. La barre de son est dotée du décodage audio Dolby Digital et Dolby Digital Plus, de la technologie sans fil Bluetooth®, ainsi que du HMDI-ARC pour se connecter à un téléviseur à l’aide d’un seul câble.