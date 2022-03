ROG Strix Scope NX Wireless Deluxe, le clavier de gamer par excellence ?

Avec son tout nouveau ROG Strix Scope NX Wireless Deluxe, Asus propose une nouvelle arme de jeu pour tous les gamers dans sa gamme ASUS Republic of Gamers. Un clavier sans fil ou filaire.

ROG, derrière ces trois lettres se déclinent toute la gamme des produits du géant asiatique Asus destiné aux gamers du monde entier. La marque propose des ordinateurs de bureau pour gamer, des ordinateurs portables gaming, mais aussi des accessoires comme des casques, souris et clavier.

ROG Strix Scope NX Wireless Deluxe, LE clavier de gamer.

Ce nouveau venu dans la gamme d’Asus offre avant tout trois types de connectivité. À savoir, une connexion filaire avec l’ordinateur via un port USB, une connexion RF 2.4GHz fournie avec un adaptateur USB nano ou au travers d’une connexion Bluetooth.

Notons au passage qu’en mode sans fil, Asus annonce une autonomie du clavier d’environ 70 heures. Notons au passage pour les moins « accros » du sans-fil qu’Asus annonce pour ce clavier ROG Strix Scope NX Wireless Deluxe, un temps de réponse ultra rapide avec une latence proche de zéro, même lorsque l’éclairage RGB est activé.

Par ailleurs, la connectivité Bluetooth permet à l’utilisateur de connecter le clavier à un maximum de trois appareils en même temps et de passer de l’un à l’autre à la volée.

ASUS annonce de nouvelles cartes mères Intel TUF Gaming ROG Z690-Plus, H670, B660 et H610. Le constructeur asiatique annonce ses nouvelles cartes mères pour PC de bureau et PC de gamer avec sa TUF Gaming ROG Z690-Plus. Des cartes mères qui intègrent les tout nouveaux socs pour…

Des touches mécaniques interchangeables.

En effet, Asus annonce que ce clavier peut être équipé des switches ROG NX Red, NX Blue ou NX Brown.

Et la marque nous confirme que :

« Ces switches offrent une activation plus rapide et des courbes de force spécialement définies pour offrir aux joueurs une sensation de frappe et un retour d’information excellents, ce qui leur permet de choisir le switch qui correspond le mieux à leur style de jeu et à leurs préférences personnelles. »

Comme signalé plus haut, les touches sont rétro éclairées pour offrir un style au clavier. Des touches translucides. Enfin, Asus dit intégré une sorte de mousse qui amortit le cliquetis des touches pour un rendu sonore plus discret. De plus, le clavier est accompagné d’un repose-poignet.

Le clavier sans fil ROG Strix Scope NX Wireless Deluxe sera disponible courant du mois de mai. Son prix ne nous a pas encore été communiqué.