Realme Buds Air confirmé avec vidéo à l’appui !

Alors qu’on vous annonçait la sortie fort probable d’une paire d’écouteurs « TrueWireless » chez le constructeur Realme avec pour nom Realme Buds Air, la marque a partagé une vidéo sur son compte Twitter pour ses fans présentant lesdits écouteurs.

Ça bouge chez le constructeur chinois Realme. En effet, d’ici mardi, on devrait découvrir son nouveau smartphone. Mais pas seulement. En effet, la marque dévoilait sur son invitation la forme d’un accessoire qui avait pour forme des écouteurs intra auriculaires type « TrueWireless ».

De quoi venir faire concurrence à tous les acteurs du marché comme Apple, Huawei, Jabra et autre marque produit blanc chinoise proposant des copies d’AirPods.

Et c’est sous la forme d’une vidéo sur Twitter que la marque a fait preuve de « transparence » en dévoilant ouvertement ses écouteurs Realme Buds Air qui seront donc bel et bien commercialisés et annoncé le 17 décembre.

Realme Buds Air, des copies d’AirPods n’ayons pas peur de le dire !

En effet, lors de la découverte de la vidéo, il ne fait définitivement aucun doute. Ces écouteurs sont de très très près similaires aux Airpods d’Apple.

Non seulement dans le design avec une petite barrette qui tombe, mais pas seulement. En effet, même la boite qui servira de station de recharge et boite de rangement est similaire dans le design à celle d’Apple.

La différence entre les deux ? Sans doute la qualité audio, mais surtout leur prix. En effet, il y a de fortes chances que ces écouteurs soient nettement moins chers que ceux d’Apple. Il faudra cependant voir s’ils sont de bonne qualité.

Pour le reste, ils seront très certainement Bluetooth 5.0 et équipés d’un port USB-C pour recharge la boite de rangement.

Bref, il va devenir encore plus compliqué de choisir des écouteurs intra auriculaires sans fil de type « TrueWireless » tant l’offre devient de plus en plus grande.