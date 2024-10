Narwal Freo Z Ultra : Le robot aspirateur qui s’adapte à vos besoins quotidiens

Le Narwal Freo Z Ultra, un nouveau robot aspirateur doté d’intelligence artificielle, fait son entrée sur le marché européen. Ce modèle promet de simplifier les tâches ménagères en automatisant le nettoyage avec précision et en s’adaptant aux différents types de saletés.

La marque Narwal élargit ainsi son offre de produits avec le Freo Z Ultra, un robot conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs souhaitant automatiser le nettoyage domestique. Narwal, reconnue pour ses innovations dans le domaine de l’entretien ménager intelligent, continue de développer ses technologies pour rendre la vie quotidienne plus simple.

Une navigation optimisée pour un nettoyage sans encombre

Le Narwal Freo Z Ultra utilise la technologie TwinAI Dodge, qui lui permet de détecter et d’éviter les obstacles tout au long de son parcours. Grâce à deux caméras RGB grand angle et à ses capteurs intelligents, le robot identifie et contourne plus de 120 objets différents. Qu’il s’agisse de meubles, d’objets au sol ou d’animaux domestiques, ce robot adapte sa trajectoire avec précision pour assurer un nettoyage fluide sans intervention manuelle.

A relire :Test : SwitchBot K10+ mini aspirateur robot Le SwitchBot K10+ mini aspirateur robot a pour ambition de reléguer le Passage de l’aspirateur dans la rubrique des mauvais souvenirs. Nombreuses sont les marques à proposer un modèle. Il est possible…

Ce modèle dispose également de la technologie Proactive AI DirtSense™ 2.0, qui ajuste automatiquement la méthode de nettoyage en fonction du type de saleté. Que ce soit de la poussière sèche ou des éclaboussures liquides, le Freo Z Ultra sélectionne la stratégie la plus appropriée, garantissant un nettoyage efficace et ciblé, selon les besoins spécifiques de chaque zone.

Un système de nettoyage et de séchage autonome

Le Narwal Freo Z Ultra est équipé d’un système de nettoyage et de séchage des serpillières à l’eau chaude. Il ajuste la température en fonction de la saleté détectée, allant de 45°C pour le nettoyage standard à 75°C pour la désinfection. Cette fonctionnalité permet de maintenir une hygiène constante dans le foyer, en évitant la propagation des bactéries lors du nettoyage. Le séchage des serpillières est également automatique, ce qui réduit la nécessité d’interventions manuelles.

La technologie EdgeSwing™ assure un nettoyage minutieux des bords et des coins. Grâce à une pression descendante ajustée et à des mouvements précis, le robot parvient à nettoyer efficacement le long des plinthes et dans les recoins difficiles d’accès, offrant ainsi une couverture de nettoyage étendue et complète.

Un mode adapté aux foyers avec animaux domestiques

Le Narwal Freo Z Ultra propose un mode de nettoyage spécifiquement conçu pour les foyers possédant des animaux domestiques. Grâce à sa capacité de détection avancée, le robot peut identifier les zones où les animaux passent du temps et adapter son parcours en conséquence. Cela permet de garantir un nettoyage approfondi et un environnement sain tout en respectant le confort des animaux.

Disponibilité et prix du Narwal Freo Z Ultra

Le Narwal Freo Z Ultra sera disponible à compter du 25 septembre 2024 en deux coloris : gris galactique et gris anthracite. Il est proposé au prix de 999€.

Récapitulatif technique

Technologie TwinAI Dodge : Évitement des obstacles avec détection de plus de 120 objets.

: Évitement des obstacles avec détection de plus de 120 objets. Proactive AI DirtSense™ 2.0 : Adaptation du nettoyage selon le type de saleté (poussière sèche, liquides).

: Adaptation du nettoyage selon le type de saleté (poussière sèche, liquides). Nettoyage et séchage des serpillières à l’eau chaude : Températures ajustables (45°C à 75°C) pour une désinfection optimale.

: Températures ajustables (45°C à 75°C) pour une désinfection optimale. Technologie EdgeSwing™ : Nettoyage précis des bords et des coins.

: Nettoyage précis des bords et des coins. Mode animaux domestiques : Nettoyage ciblé pour les zones fréquentées par les animaux.

: Nettoyage ciblé pour les zones fréquentées par les animaux. Puissance d’aspiration : 12 000 Pa avec une brosse flottante anti-emmêlement tournant à 4 400 tr/min.

: 12 000 Pa avec une brosse flottante anti-emmêlement tournant à 4 400 tr/min. Station d’entretien autonome : Vidage tous les 120 jours, silencieuse (55-58 dB).

: Vidage tous les 120 jours, silencieuse (55-58 dB). Système de navigation LiDAR SLAM 4.0 : Cartographie 3D pour une navigation efficace dans le foyer.

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.