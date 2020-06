Le MediaTek Helio G35 viendra équiper le Realme C11.

Realme devrait très prochainement présenter son tout nouveau smartphone d’entrée de gamme. Un smartphone sera doté du processeur MediaTek Helio G35 et qui aura pour nom Realme C11.

Alors, ce nouveau venu est apparu sur la page Facebook de Realme Malaysie. Un nouveau téléphone qui devrait séduire tous ceux qui ne veulent pas casser leur tirelire. De fait, le Realme C11 fait partie de ces téléphones d’entrée de gamme que peut proposer la marque.

Quelques retenues cependant concernant le Realme C11.

Effectivement, si le téléphone a fait son apparition sur la page officielle Facebook de Realme Malaisie, il n’est pas clairement spécifié qu’il s’agit bien du Realme C11. La confirmation concernant le processeur est quant à elle confirmée.

Cependant, l’information semble avoir été confirmée par d’autres sphères. En outre, le téléphone a vu ses informations dévoilées par la SIRIM, l’organisme de régulation thaïlandais. Toutefois, il reste encore beaucoup d’incertitudes concernant ce modèle.

En effet, si on se doute qu’il intègrera Android 10, pour le reste hormis le processeur, peu d’information concernant sa capacité mémoire, son stockage… On sait toutefois que ce modèle devrait intégrer la gamme des « Low cost » ou si vous préférez des smartphones « bon marché ».

Technologie sans fil correct mais rien d’extra.

Il ne faudra alors pas s’attendre au dernier cri en matière de technologie sans ifl. On devrait cependant retrouver très certainement du Bluetooth 4.1 au minimum et sans doute du Wi-Fi 802.11n. Pas sûr que ce téléphone soit double bande non plus.

Bref rien à voir avec le Realme X50 Pro que nous vous avions annoncé en février dernier. Un téléphone qui est à l’opposé du Realme C11. En effet, pour rappel, le Realme X50 Pro, qui devait être présenté au MWC 2020 est LE nouveau haut de gamme Realme.