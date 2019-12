Le marché des écouteurs sans fil explose le marché des « Wearables ».

Selon une analyse du bureau d’étude IDC, le marché des objets connectés a représenté cette année 84.5 millions de produits dont 40.7 millions sont des écouteurs sans fil. Une croissance phénoménale pour un produit qui a eu la cote cette année.

Eh oui, c’est sans grande surprise que nous découvrons les chiffres dévoilés par l’étude faite par IDC concernant la vente d’écouteurs sans fil. En effet, cette année on a vu l’explosion concernant les écouteurs sans fil. Et notamment ceux de type « True Wireless ».

Les écouteurs True Wireless ont eu la cote cette année ! Sans blague !

Il faut avouer qu’on s’en doutait un peu. En effet, il n’est pas passé une semaine cette année ou on ne vous a pas dévoilé la sortie d’écouteurs sans fil de type True Wireless.

Avec 40.7 millions d’unités vendues sur 84.5 millions d’objets connectés, les écouteurs sans fil sont un des facteurs le plus importants dans la vente d’objets connectés cette année. En effet, il représente presque 50% du volume de vente.

Par ailleurs le segment des écouteurs sans fil explose lui aussi en 2019. Avec 40.7 millions d’unités vendues cette année contre 11.9 millions au troisième trimestre 2018.

Des ventes qui ont été notamment favorisées par Apple et ses Airpods, mais aussi les Samsung Galaxy Buds ou encore Huawei et ses Freebuds.

Par ailleurs, de nombreux acteurs du segment audio comme BlueAnt, Plantronics, Audio-Technica ou encore Jabra ou Sony.

Mais pourquoi cet engouement ?

La technologie a nettement progressé et il est désormais possible de s’équiper d’écouteurs de type True Wireless de très bonne qualité avec notamment réduction de bruit. Par ailleurs l’absence totale de câble et l’étui qui fait également batterie portable ont renforcé la confiance des utilisateurs et les a motivé à investir dans des écouteurs, petits et compacts qui savent se faire discrets.

Voici d’ailleurs une liste de différents écouteurs True Wireless.