ASUS ProArt P16 et ProArt P14 : les nouveaux PC portables pour créateurs inaugurent la plateforme Nvidia RTX Spark

Les ASUS ProArt P16 et ProArt P14 marquent une étape importante dans l’évolution des ordinateurs portables destinés aux créatifs. Présentés lors du Computex 2026, ces nouveaux modèles inaugurent la plateforme Nvidia RTX Spark, une architecture pensée pour l’intelligence artificielle locale, la création de contenu avancée et les workflows professionnels exigeants. ASUS promet ainsi des performances inédites dans des châssis plus fins et plus légers.

ASUS poursuit parallèlement l’expansion de sa gamme ProArt, dédiée aux créateurs de contenus, designers, vidéastes et développeurs. Avec cette nouvelle génération, le constructeur mise sur l’IA générative, les écrans OLED haut de gamme et une mobilité renforcée afin de répondre aux nouveaux usages professionnels.

Une nouvelle génération portée par Nvidia RTX Spark

La principale nouveauté des ASUS ProArt P16 et ProArt P14 réside dans l’intégration du nouveau superchip Nvidia RTX Spark. Cette plateforme associe un processeur Nvidia Grace à 20 cœurs à une puce graphique Blackwell RTX dotée de 6 144 cœurs CUDA.

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Selon Nvidia et ASUS, cette architecture est capable d’atteindre jusqu’à 1 pétaflop de puissance IA, permettant d’exécuter localement des modèles d’intelligence artificielle avancés sans dépendre du cloud. Les utilisateurs peuvent ainsi générer des vidéos IA en 4K, exploiter des modèles de langage de 120 milliards de paramètres ou encore travailler sur des scènes 3D particulièrement volumineuses.

Des châssis plus fins et plus légers

ASUS a également revu le design de ses machines. Les nouveaux ProArt P16 et ProArt P14 affichent un format plus compact que leurs prédécesseurs.

Le constructeur annonce un ordinateur jusqu’à 13 % plus fin et 16 % plus léger que la précédente génération du ProArt P16. L’objectif est de faciliter les déplacements des professionnels tout en conservant des capacités de calcul élevées.

Les deux modèles seront proposés en finition Nano Black ainsi qu’en Neo White, une nouvelle teinte destinée à élargir l’identité visuelle de l’écosystème ProArt.

Des écrans OLED calibrés pour les professionnels

L’affichage demeure l’un des points forts de la gamme. Les deux machines embarquent des écrans ASUS Lumina Pro OLED conçus pour les usages créatifs.

Le ProArt P16 peut atteindre une définition 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz compatible VRR et Nvidia G-Sync. Le ProArt P14 propose quant à lui une définition pouvant aller jusqu’à 3K.

ASUS annonce une précision colorimétrique Delta E inférieure à 1 ainsi qu’une luminosité pouvant atteindre 1 600 nits. Ces caractéristiques visent les professionnels de la photo, de la vidéo ou encore du design graphique qui recherchent une restitution fidèle des couleurs.

Jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée

La plateforme RTX Spark introduit également une mémoire unifiée particulièrement généreuse.

Les ASUS ProArt P16 et P14 peuvent être configurés avec jusqu’à 128 Go de mémoire LPDDR5X unifiée. Cette approche rapproche davantage le fonctionnement de ces machines de celui des stations de travail modernes et permet d’accélérer les traitements IA ainsi que les projets créatifs gourmands en ressources.

Cette capacité mémoire doit notamment permettre de manipuler de larges projets vidéo, des modèles IA complexes ou encore des scènes 3D dépassant 90 Go de données.

Une autonomie pensée pour les créateurs mobiles

Malgré leur puissance annoncée, les nouveaux portables ProArt misent également sur l’endurance.

ASUS évoque une autonomie d’une journée complète grâce à une batterie pouvant atteindre 99,9 Wh. Le constructeur ne communique pas encore de chiffres précis en usage réel, mais l’efficacité énergétique de la plateforme RTX Spark constitue l’un des arguments majeurs de cette génération.

Cette approche répond aux besoins des créateurs qui travaillent régulièrement en déplacement et qui souhaitent conserver des performances élevées sans sacrifier l’autonomie.

L’intelligence artificielle au cœur de l’expérience

Les nouveaux ASUS ProArt P16 et P14 ne se limitent pas à une simple augmentation de puissance.

Le constructeur enrichit son écosystème logiciel avec plusieurs outils exploitant l’intelligence artificielle locale. Parmi eux figurent ProArt Creator Hub, destiné à optimiser les ressources système, ainsi que MuseTree et StoryCube, deux solutions orientées création assistée par IA.

Adobe travaille également à l’optimisation de Photoshop et Premiere Pro pour cette nouvelle plateforme afin d’améliorer les performances des fonctions IA et du traitement graphique.

Disponibilité et positionnement

ASUS prévoit un lancement commercial des ProArt P16 et ProArt P14 à l’automne 2026 sur plusieurs marchés. Les tarifs n’ont pas encore été annoncés au moment de leur présentation.

Avec cette génération, ASUS cible clairement les professionnels de la création qui recherchent une alternative aux stations de travail mobiles traditionnelles et aux ordinateurs portables haut de gamme du marché.

Ce qu’il faut retenir

Les ASUS ProArt P16 et ProArt P14 inaugurent la plateforme Nvidia RTX Spark destinée à l’IA locale.

Les deux ordinateurs portables peuvent atteindre jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée et 1 pétaflop de puissance IA.

ASUS conserve son positionnement créatif avec des écrans OLED calibrés et des outils logiciels dédiés aux professionnels.

La commercialisation est prévue pour l’automne 2026 dans plusieurs régions du monde.

Positionnement sur le marché

Les ASUS ProArt P16 et ProArt P14 se positionnent sur le segment des ordinateurs portables premium destinés aux créateurs de contenus, monteurs vidéo, designers, développeurs IA et professionnels de la 3D.

Ils viendront notamment concurrencer les gammes telles que les MacBook Pro d’Apple, les stations de travail mobiles professionnelles et certaines machines créatives haut de gamme sous Windows.

Leur principal argument repose sur la combinaison d’une forte puissance IA locale, d’une mémoire unifiée très importante et d’un format portable optimisé pour la mobilité.

FAQ : ASUS ProArt P16 et ProArt P14

Quelle est la principale nouveauté des ASUS ProArt P16 et P14 ?

Ils sont les premiers ordinateurs portables ASUS à intégrer la plateforme Nvidia RTX Spark dédiée à l’intelligence artificielle locale et aux workflows créatifs avancés.

Quelle quantité de mémoire est disponible ?

Les configurations peuvent atteindre jusqu’à 128 Go de mémoire LPDDR5X unifiée.

Quelle autonomie est annoncée ?

ASUS évoque une autonomie sur une journée complète avec une batterie pouvant atteindre 99,9 Wh.

Quelle est la définition des écrans ?

Le ProArt P16 propose jusqu’à un écran OLED 4K 120 Hz tandis que le ProArt P14 peut atteindre une définition 3K.

Quand seront-ils disponibles ?

La commercialisation est prévue à partir de l’automne 2026 selon ASUS.

Récapitulatif technique

Processeur : Nvidia Grace 20 cœurs

Nvidia Grace 20 cœurs GPU : Nvidia Blackwell RTX 6 144 cœurs CUDA

Nvidia Blackwell RTX 6 144 cœurs CUDA Puissance IA : jusqu’à 1 pétaflop

jusqu’à 1 pétaflop Mémoire : jusqu’à 128 Go LPDDR5X unifiée

jusqu’à 128 Go LPDDR5X unifiée Écran ProArt P16 : OLED 4K 120 Hz

OLED 4K 120 Hz Écran ProArt P14 : OLED jusqu’en 3K

OLED jusqu’en 3K Luminosité : jusqu’à 1 600 nits

jusqu’à 1 600 nits Batterie : jusqu’à 99,9 Wh

jusqu’à 99,9 Wh IA locale : modèles IA jusqu’à 120 milliards de paramètres

modèles IA jusqu’à 120 milliards de paramètres Disponibilité : automne 2026

En résumé

Les ASUS ProArt P16 et ProArt P14 inaugurent une nouvelle génération de PC créatifs centrés sur l’intelligence artificielle locale. Grâce à Nvidia RTX Spark, jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée et des écrans OLED professionnels, ASUS vise les créateurs recherchant puissance et mobilité. Leur arrivée est prévue pour l’automne 2026.

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