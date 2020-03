SoundMAGIC lance ses nouveaux intra les TWS30.

Alors, SoundMAGIC, fabricant chinois de casque audio et d’écouteurs annonce la sortie de nouveaux écouteurs. Des écouteurs intra auriculaires de type True Wireless avec ses TWS30. Des intra qui viennent se glisser dans le creux de votre oreille.

Tout d’abord, pour ceux qui ne connaissent pas la marque SoundMAGIC, sachez qu’elle a été fondée en 2005 par l’ingénieur en conception acoustique Tony Xu. De plus, SoundMAGIC est une marque chinoise qui conçoit et fabrique des casques et des écouteurs. Et cette fois la marque revient sur un segment qu’elle connait bien.

TWS30, des écouteurs intra auriculaires de type True Wireless.

La marque surf donc sur la tendance d’un marché qui a le vent en poupe depuis l’année passée. En effet, le secteur des écouteurs intra auriculaire est un des plus « rentables » et qui a la cote auprès du grand public. Par ailleurs, on vous invite d’ailleurs à relire notre news sur le sujet : Le marché des écouteurs sans fil explose le marché des « Wearables ».

Toutefois, retour à ces écouteurs. Alors, on trouve dans les TWS30, une paire d’écouteurs Bluetooth 5.0, dont le poids, est de seulement 12 grammes. Des écouteurs offrant une résistance à l’eau et à la sueur. De surcroît, ceux-ci sont d’ailleurs certifiés IPX6.

En outre, les écouteurs sont également dotés de micros intégrés qui leur permettront de prendre des appels. À noter au passage, la présence d’un assistant vocal intégré.

Des fonctions tactiles présentent sur les TWS30.

Disponible avec trois tailles d’embout pour convenir à toutes les oreilles. De plus, un boitier de rangement accompagne les écouteurs. Boitier qui sera en mesure de recharger jusqu’à 4X les écouteurs. À noter au passage, la marque annonce une autonomie jusqu’à 4 heures d’utilisation en appels et 5 heures en écoute continue.

Alors, l’étui de transport est doté d’une recharge rapide (en 1h) et de petits voyants lumineux informant de l’état de la charge. En outre, les zones de rangement sont dotées d’un système magnétique pour « accrocher » les écouteurs aisément.

Enfin, détail intéressant, les écouteurs sont équipés de boutons de fonctions qui permettront de prendre un appel, raccrocher, régler le volume sonore, passer d’un morceau à l’autre.