Weadbuds, la nouvelle solution d’AiPower.

AiPower annonce l’arrivée de ses écouteurs intra auriculaires sans fil baptisés Weadbuds. Particularité de ceux-ci, ils sont intégrés à un traqueur d’activité. Une bonne idée pour se démarquer de la concurrence.

Faut-il encore vous rappeler que le marché des écouteurs sans fil intra auriculaire de type « True Wireless » se porte bien ? Oui ? Ah bon ? Alors c’est que vous n’avez pas bien lu tous nos précédents articles notamment celui d’il y a quelques jours : Le marché des écouteurs sans fil explose le marché des « Wearables ».

Bon soit, alors AiPower, une marque qui appartient à Aukey vient de lever le voile à son tour sur des écouteurs intra auriculaire sans fil. Mais pour se démarquer, la marque est allée plus loin que les autres.

Des écouteurs ou un traqueur d’activité ?

En effet, bien souvent sur ce type de produit on se retrouve avec une paire d’écouteurs et une petite boite dans laquelle viennent se glisser les écouteurs. Boite qui sert aussi de station de charge et qui peut fournir une charge complète supplémentaire aux écouteurs.

Avec les Wearbuds, Aipower, propose les premiers écouteurs sans fil Hi-Res qui logent dans un bracelet. Un bracelet qui fait en outre traqueur d’activité tel un FitBit Inspire HR.

Par ailleurs, les écouteurs TWS brevetés Wearbuds™ sont des appareils interactifs avec contrôle vocal AI. Les Wearbuds sont en outre résistants à l’eau IPX6, tandis que le bracelet est certifié IPX5.

De plus, AiPower est fière de souligner que ces écouteurs sont équipés du contrôleur audio intelligent de Qualcomm™. Pour ce qui est de la qualité audio, les écouteurs gèrent l’aptX et le Bluetooth 5.0. Les embouts sont en silicone hybride. Et le contrôle de passage de musique, pause, play…se fait par des fonctions tactiles présentent sur les écouteurs.

Pour ce qui est de l’autonomie des écouteurs, la marque annonce un peu plus de cinq heures.

Wearbuds™ est disponible en précommande sur la page officielle de Wearbuds™ pour 179€.