Carrera Race of the Champions : un nouveau circuit Digital 132 avec manettes sans fil et duel Verstappen-Pérez

Avec son nouveau Carrera Race of the Champions, le spécialiste allemand du slot racing enrichit sa gamme Digital 132 avec un coffret inspiré de la saison 2024 de Formule 1. Cette nouvelle piste met en scène les Red Bull Racing RB20 de Max Verstappen et Sergio Pérez tout en introduisant de série les manettes WIRELESS 2.0, permettant de piloter sans câble.

Depuis plusieurs années, Carrera poursuit sa stratégie de modernisation de ses circuits domestiques. La marque étoffe régulièrement son catalogue Digital 132 avec des licences automobiles officielles et des technologies destinées à rendre les courses plus immersives pour les passionnés comme pour les joueurs occasionnels.

Un coffret inspiré de la Formule 1 moderne

Le Carrera Race of the Champions s’appuie sur l’univers de la Formule 1 contemporaine. Le coffret comprend deux monoplaces Red Bull Racing RB20 sous licence officielle, reproduisant les voitures de Max Verstappen et Sergio Pérez à l’échelle 1:32.

A relire : Carrera Hybrid accueille la BMW M4 GT3 et la Porsche 911 GT3 R dans sa gamme de bolides connectés Carrera continue d’étendre son univers de course miniature avec l’arrivée de deux nouvelles références phares dans sa série Hybrid : la BMW M4 GT3 “Walkenhorst Motorsport, No. 34” et la Porsche 911…

L’objectif est de recréer à domicile les affrontements entre les deux pilotes de l’écurie autrichienne. Les véhicules profitent d’un niveau de détail fidèle aux modèles engagés lors de la saison 2024 de F1.

Une piste de 7,3 mètres pensée pour les dépassements

Le circuit affiche une longueur totale de 7,3 mètres et des dimensions de montage de 305 x 170 cm. Il intègre plusieurs lignes droites ainsi qu’un système de changement de voie permettant aux pilotes de tenter des dépassements stratégiques.

Cette fonctionnalité constitue l’un des principaux atouts de la gamme Digital 132. Contrairement aux circuits analogiques classiques, les voitures peuvent partager une même voie et changer de trajectoire pendant la course, renforçant ainsi le réalisme des affrontements.

Les manettes WIRELESS 2.0 au cœur de l’expérience

La principale nouveauté de ce coffret réside dans l’intégration des contrôleurs WIRELESS 2.0. Carrera fournit un récepteur dédié ainsi que deux manettes fonctionnant sur la bande 2,4 GHz.

Cette solution permet aux joueurs de se déplacer librement autour du circuit sans être limités par un câble. Le système conserve les fonctions de contrôle de vitesse propres à la gamme Digital 132 tout en améliorant le confort de jeu lors des courses multijoueurs.

Pour les passionnés de simulation de course miniature, cette évolution répond à une demande récurrente : gagner en mobilité tout en conservant une commande précise des véhicules.

Jusqu’à six pilotes simultanément

Comme les autres références de la famille Digital 132, le Carrera Race of the Champions peut accueillir jusqu’à six voitures pilotées en même temps sur la piste. Le coffret inclut deux véhicules, mais le système peut être étendu avec des voitures supplémentaires compatibles.

Cette capacité multijoueur permet d’organiser de véritables mini-championnats à domicile. Les joueurs peuvent également personnaliser certains paramètres des véhicules via l’unité de contrôle fournie dans le coffret.

Un écosystème évolutif pour les passionnés

Le coffret comprend notamment :

Deux Red Bull Racing RB20 ;

Une Control Unit ;

Un récepteur WIRELESS 2.0 ;

Deux manettes sans fil ;

Une double aiguille de changement de voie ;

Des rails droits et courbes ;

Des éléments de sécurité et accessoires de piste.

Comme souvent chez Carrera, l’intérêt réside aussi dans la possibilité d’agrandir progressivement le circuit grâce aux nombreux éléments compatibles avec l’écosystème Digital 132.

Un produit destiné aux amateurs de simulation automobile

Avec une échelle de véhicules au 1:32 et une infrastructure de piste au format Digital 132, ce coffret vise avant tout les amateurs de slot racing recherchant davantage de réalisme qu’avec les gammes d’entrée de gamme.

L’intégration des manettes sans fil modernise l’expérience tout en conservant les fonctionnalités avancées qui ont fait le succès de cette plateforme depuis plusieurs années.

Ce qu’il faut retenir

Le Carrera Race of the Champions introduit les manettes WIRELESS 2.0 directement dans le coffret de base.

La piste mesure 7,3 mètres et permet des changements de voie pour reproduire les dépassements.

Le coffret inclut les Red Bull Racing RB20 de Max Verstappen et Sergio Pérez sous licence officielle.

Le système Digital 132 peut accueillir jusqu’à six pilotes simultanément.

Cette référence vise les passionnés de sport automobile et de circuits électriques évolutifs.

Positionnement sur le marché

Le Carrera Race of the Champions se positionne sur le segment des circuits électriques premium destinés aux amateurs de slot racing.

Face aux solutions proposées par Scalextric ou Slot.it, la gamme Digital 132 mise sur les changements de voie, le multijoueur jusqu’à six participants et un vaste catalogue de véhicules sous licence officielle.

Le public cible est composé de passionnés de sport automobile, de collectionneurs et de familles souhaitant disposer d’un circuit évolutif offrant davantage de fonctionnalités qu’un modèle analogique traditionnel.

FAQ : Carrera Race of the Champions

Quelle est la longueur du circuit Carrera Race of the Champions ?

La piste mesure 7,3 mètres une fois assemblée. Les dimensions totales atteignent 305 x 170 cm.

Le coffret comprend-il des manettes sans fil ?

Oui. Carrera fournit deux contrôleurs WIRELESS 2.0 ainsi qu’un récepteur dédié.

Combien de joueurs peuvent participer ?

Le système Digital 132 permet de faire courir jusqu’à six pilotes simultanément.

Quels véhicules sont inclus ?

Le coffret embarque deux Red Bull Racing RB20 représentant Max Verstappen et Sergio Pérez.

À partir de quel âge est-il recommandé ?

Carrera recommande ce circuit à partir de 8 ans.

Récapitulatif technique

Technologie : Digital 132

Véhicules inclus : 2 Red Bull Racing RB20

Échelle des voitures : 1:32

Longueur du circuit : 7,3 m

Dimensions : 305 x 170 cm

Nombre de joueurs : jusqu’à 6

Contrôleurs : 2 manettes WIRELESS 2.0

Connectivité : 2,4 GHz

Changement de voie : oui

Unité de contrôle : incluse

Âge recommandé : 8 ans et plus

En résumé

Le Carrera Race of the Champions apporte une évolution intéressante à la gamme Digital 132 grâce à l’intégration native des manettes sans fil WIRELESS 2.0. Avec sa piste de 7,3 mètres, ses changements de voie et ses monoplaces Red Bull Racing officielles, ce coffret s’adresse aux amateurs de courses miniatures recherchant une expérience plus immersive. La compatibilité avec jusqu’à six pilotes constitue également un argument important pour les sessions multijoueurs.

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