Le Huawei Mate 30 Pro sort en France à 899€.

Bonne nouvelle pour tous ceux qui avaient jeté un œil sur le dernier haut de gamme du constructeur chinois Huawei, le Huawei Mate 30 Pro. en effet, l’entreprise a décidé de commercialiser son smartphone dépourvu des services Google en France.

Alors, le Huawei Mate 30 Pro est sans doute un des tout derniers smartphones riches en fonctionnalités. De fait, avec ce modèle, Huawei frappe fort une fois de plus après avoir sorti le Huawei P30 Pro. Ainsi, le modèle qui au départ ne devait pas être commercialisé en Europe (e tout cas pour le moment) est quand même sorti.

Un smartphone vendu avec un joli package.

Désormais, le Huawei Mate 30 Pro est en effet disponible sur le site de Huawei France. Alors bonne nouvelle, le smartphone est proposé avec un packaging pour le moins intéressant. En effet, le téléphone est proposé avec un coupon de 200€ qui fait chuter son prix de 1099€ à 899€.

Mais Huawei a décidé d’aller encore plus loin. Ainsi, en plus du téléphone, le constructeur chinois propose de vous offrir une housse étui Portefeuille, le chargeur sans fil 15W et surtout, sa Huawei Watch GT.

Soit au total un package de 530€ si on cumule le prix de vente séparé de tous les produits sans oublier le coupon de 200€.

Un smartphone oui, mais dépourvu des services Google.

Car la problématique de ce téléphone est bien là. Suite aux interdictions américaines envers Huawei, aucune entreprise américaine ne peut commercer avec le géant chinois actuellement. Du coup les services Google comme ne serait-ce que le Google Play Store ne fonctionne pas. Au point que selon nos confrères de BFMTV, le téléphone est tout simplement inutilisable pour un utilisateur français classique trop dépendant d’applications comme Facebook, Instagram…

Bon toutefois, normalement, il est possible d’accéder à tous ces services via la partie Web de Facebook et autres comme le font par exemple des logiciels comme Franz 5 pour Windows, Linux ou MacOS.

Cependant, cela n’est pas similaire à l’usage de l’application spécialement dédiée à Android. Toutefois, si l’envie vous tente, rendez-vous sur le site de Huawei France pour acquérir le Huawei Mate 30 Pro.