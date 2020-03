Les enceintes audio connectées en pleine croissance de vente.

Bonne nouvelle pour tous les constructeurs d’enceintes audio connectées. En effet, selon les dernières analyses de Strategy Analytics, ce ne sont pas moins de 146,9 millions d’unités d’enceinte audio connectées qui se sont vendues en 2019.

En ces temps de confinement, avoir une enceinte connectée pour écouter ses morceaux préférés a de quoi prendre tout son sens. Et c’est une bonne chose, car le marché se porte plutôt bien. En effet, selon les derniers chiffres obtenus, il s’est écoulé, ou si vous préférez vendu, pas moins de 146,9 millions d’enceintes audio connectées en 2019.

Un chiffre qui explose la courbe des ventes dans le segment. En effet, par rapport à l’année précédente (2018) il s’agit là d’une augmentation de 70% en comparaison avec la même période.

Amazon, Google et les autres.

Ainsi, selon les chiffres, c’est toujours le géant Amazon qui tire profit des ventes et qui reste le leader du marché avec une part de marché de 26,2 %. Juste derrière sur ses talons, on trouve les géants du net à savoir Google avec une part de marché de 20,3 %.

Cependant, les deux leaders ont perdu un peu plus de 5% de part de marché chacun. Et ce malgré une forte croissance des ventes. Cela est lié au fait que les autres acteurs du marché à savoir les Chinois Baidu, Alibaba et Xiaomi ont tous augmenté leurs parts.

Apple n’a quant à lui guère progressé non plus. Cependant, le géant américain conserve sa sixième place. Toutefois, il faut l’avouer, ce segment n’est pas celui dans lequel Apple a décidé de mettre le focus en matière de stratégie.

2019l’année des records ? Pas sur 2020 pourrait être meilleure.

De plus, les ventes au quatrième trimestre 2019 ont été spectaculaires. De fait, le rapport fait état de vente de 55,7 millions d’unités. Soit pratiquement 1/3 des ventes totales de l’année 2019. Ainsi, il semblerait qu’outre les écouteurs sans fil de type True Wireless, le second secteur à avoir le vent en poupe est aussi dans le domaine de l’audio avec les enceintes audio connectées.

De plus, les premières estimations laissent prévoir une nouvelle année record pour 2020. Il faudra cependant jouer avec l’impact du Covid-19 et d’une possible crise économique. En effet, pour rappel, le marché des écouteurs sans fil a explosé en 2019. Nous vous en avions fait part en décembre dernier dans notre article : Le marché des écouteurs sans fil explose le marché des « Wearables ».

Un article qui mettait en avant le fait que les écouteurs sans fil et plus particulièrement les écouteurs sans fil de type True Wireless avaient la cote auprès du grand public.