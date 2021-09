Amazon Smart Thermostat, un nouveau concurrent dans le monde de la domotique ?

Avec Amazon Smart Thermostat, le géant du web a présenté à l’occasion de sa présentation presse un produit dédié à la domotique de nos foyers. Cette domotique n’est autre qu’un Thermostat connecté. Il semblerait qu’Amazon ait décidé de marcher sur les segments de Netatmo, Honeywell et Tado°.

Amazon a donc décidé de s’engouffrer dans le segment de la domotique connectée encore un peu plus. Alors, certes, bon nombre d’appareils sont d’ores et déjà compatibles avec Alexa. Mais cette fois Amazon veut proposer son propre thermostat connecté. Enfin pas tout à fait.

Amazon Smart Thermostat ou Honeywell Thermostat ?

Effectivement, sans vraiment s’en cacher, Amazon n’a pas réinventé la roue, mais à plutôt fait appel à un expert pour lui fournir. De fait, ce nouveau thermostat connecté n’est autre qu’un thermostat développé par Honeywell. Un thermostat qui au style nous fait également penser à celui de Tado° que nous avions testé il y a trois ans.

Bref, sachez que ce thermostat est estampillé, ENERGY STAR certified et qu’il est selon Amazon facile installé et dans une vision de « Do It Yourself install ». Si vous préférez en bon français « Installer-le vous-même ».

À noter que la certification garantit au client un gain d’économie d’au moins 50€ par an sur les factures de consommation d’énergie.

« Hey Alexa, coupe le chauffage »

Comme tout bon thermostat connecté, il est associé à une application à installer sur votre smartphone. Une application disponible aussi bien sur l’Apple Store que sur le PlayStore Android de Google. Bon bien sûr, l’Amazon Smart Thermostat ne dispose pas de haut-parleur ni de microphone. La commande de mise en route, de pause ou toute autre commande se fera depuis un appareil compatible Alexa dans la maison ou depuis votre smartphone.

C’est dommage. En effet, ça aurait été utile que le thermostat puisse lui-même être une source Alexa qui outre le fait de recevoir ses ordres aurait pu exécuter des ordres pour d’autres appareils connectés comme les volets, les lampes…

Comme tout bon thermostat connecté qui se respecte, il sera possible de planifier des heures de mises en route ou de coupure de thermostat ou encore de fixer un niveau de température selon si vous êtes parti ou que vous rentrez plutôt à la maison.

Prix et Disponibilité.

Actuellement, l’Amazon Smart Thermostat est uniquement disponible sur le site d’Amazon USA au prix de 59$. Le Thermostat est en outre proposé en package avec des Echo dot.