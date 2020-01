CES 2020 : nouveaux écouteurs Klipsch T10 True Wireless.

Klipsch est devenu depuis quelque temps partenaire de McLaren en vue de travailler en étroite collaboration sur des produits audio de qualité. A l’occasion du CES 2020, Klipsch dévoile ses nouveaux écouteurs Klipsch T10 True Wireless.

Le segment qui a explosé en 2019, c’est celui des écouteurs intra auriculaire de type True Wireless. Effectivement, souvenez-vous de notre news de décembre Le marché des écouteurs sans fil explose le marché des « Wearables ».

On vous annonçait que pas moins de 40.7 millions d’écouteurs sans fil ce sont vendus en 2019. Et il y a de grandes chances que cela continue. Du coup, toutes les marques, du segment audio ou non, se lance dans les écouteurs sans fil True Wireless.

Klipsch T10 True Wireless, les plus petits du marché.

C’est en tout cas ce qu’annonce la marque Klipsch concernant ces tout nouveaux écouteurs qui ont été dévoilé pour le CES. Des écouteurs qui aux dires de la marque diffusent un son pur et permettent de passer des appels de haute qualité.

Par ailleurs, les Klipsch T10 True Wireless intègrent une fonction réduction de bruit à deux microphones. De même, ils sont dotés d’un système d’exploitation avec intelligence artificielle et se contrôlent via des gestes.

Fournie avec les écouteurs, Klipsch propose un étui de rangement qui servira aussi de station de charge. Le boitier dispose également d’un système d’ouvertures magnétiques dernier cri. À noter que pour la conception du dit boitier, Klipsch souligne qu’elle s’est inspirée de la philosophie de conception de McLaren pour le concevoir.

Si vous êtes intéressé par ces écouteurs il vous faudra cependant attendre jusqu’à l’automne prochain. En effet, la marque ne compte pas les sortir avant.