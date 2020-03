Désactiver le paiement sans contact de sa carte bancaire, c’est possible.

Depuis quelque temps maintenant il est possible d’effectuer des « paiements sans contact » avec sa carte bancaire. Une fonction que certains trouvent pratique. D’autres au contraire redoutent le vol d’informations. Informations qui permettraient d’effectuer des paiements à votre insu. Cependant, sachez qu’il est possible de désactiver le paiement sans contact de sa carte bancaire

La technologie ne cesse d’évoluer et les technologies sans fil aussi. Ainsi il y a bien des décennies lorsqu’on pensait « technologie sans fil », on pensait de suite aux télécommandes de la TV, au casque sans audio sans-fil de salon (infrarouge).

Avec l’arrivée du numérique, des ordinateurs, d’internet et de smartphones, le Wi-Fi, le Bluetooth et le NFC sont nés. Depuis quelque temps un nouveau « marché » a vu le jour.

Ce marché c’est celui du paiement sans contact. En effet, désormais il est possible de payer avec son smartphone, pour un achat ou pour « rembourser » un ami.

Mais il est aussi possible de payer sans contact avec sa carte bancaire. Une fonctionnalité qui devient de plus en plus standard et qui exploite le NFC. Une solution qui a sa potentialité de risques. En effet, certains ont déjà fait des démonstrations sur le sujet. Il suffit d’être assez près du porteur de la carte pour pouvoir avec un « scanner » voler les informations de la carte.

De cartes bancaires NFC par défaut activées !

De fait, désormais lorsque vous devez remplacer votre carte bancaire par une nouvelle, vous recevez automatiquement une carte bancaire dotée du NFC et du paiement sans contact. Ce type de carte est reconnaissable, car il y a dessus le logo des ondes comme pour le Wi-Fi.

Si ce cas est valable pour les cartes bancaires classiques type carte de compte bancaire, carte bleue…C’est le cas aussi pour les cartes de crédit de type Visa.

Cependant, il est possible de désactiver cette fonction de la carte. Effectivement, très peu d‘entre vous le savent, mais il est possible de désactiver la fonction NFC d’une carte de banque. Et chaque banque propose ce service.

Les moyens de le faire sont variés pour chaque banque, mais généralement communs.

Solution 1 : Désactivez le paiement sans contact à distance.

Pour ce faire, il suffit en général de vous rendre sur le site de votre banque et d’effectuer quelques manipulations et valider la désactivation du paiement sans contact. La fonction de votre carte sera validée dès la prochaine opération bancaire depuis un terminal de paiement.

Solution 2 : Faites appel à votre agence bancaire.

En effet, l’employée de votre banque qui se trouvera devant vous aura la possibilité de désactiver le paiement sans contact directement sur votre carte.

Enfin, sachez qu’il est toujours possible d’investir dans un étui qui a pour fonctionnalité de bloquer les ondes. Ces étuis marchent généralement bien et se trouvent sur la toile pour pas trop chers pour les plus simples.