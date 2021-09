La 6G prévue pour 2028-2030 selon Samsung !

Alors que la 5G se déploie, la 6G est déjà annoncée pour d’ici quelques années. Cette date a été annoncée par Samsung lors de la rédaction d’un « livre blanc ». Une date qui se base sur une étude faite par le constructeur coréen sur base des technologies antérieures.

Eh oui, nous arrivons seulement avec de la 5G un peu partout en Europe, et encore pas partout, que la 6G est déjà en cours d’élaboration. Voilà déjà plus d’un an et demi qu’on vous parle de la 6G de temps à autre.

Une technologie pour laquelle certaines régions du monde commencent déjà investir et travaille sur la création de la future norme mobile. Une norme pour laquelle les différentes régions du monde ont déjà introduit des demandes de brevets.

A lire également :Nokia superviseur de la 6G avec le projet Hexa-X. Alors que nous commençons à voir apparaitre les offres 5G, plusieurs projets d’étude sur la 6G se mettent en place. Ainsi, Nokia vient d’annoncer qu’elle a été choisie pour superviser le projet…

La Chine, acteur majeur de la 6G ?

Selon une étude faite par l’agence Cyber Creative Institute, la Chine serait l’état qui a introduit le plus de demandes de brevets en matière de 6G. Ainsi actuellement la Chine détiendrait pas moins de 40% des demandes. Le pays serait suivi de près par les États-Unis avec un peu plus de 30%. Le Japon quant à lui détiendrait 9.9% des demandes alors que l’Europe n’aurait actuellement que 8.9%

Des pourcentages qui font référence à pas moins de 20 000 demandes.

Pour ce qui est de l’Europe, notre bon vieux continent les demandes en la matière seraient issues principalement de Nokia et Ericsson. Samsung qui est également un intégrateur de solution estime que l’arrivée et le déploiement de la 6G devraient se faire pour 2028-2030. Une date que le géant coréen de l’électronique avait déjà mentionnée il y a un peu plus d’un an.

De la 6G, mais pour quoi faire ?

C’est en effet encore très vague pour ce qui est de l’apport que pourrait avoir la 6G dans notre quotidien. Alors, certes, certains experts annoncent une 6G qui proposerait des débits cent fois plus rapides que la 5G. Il faudra cependant voir quels seront les usages, d’autant qu’actuellement, on ne voit déjà pas les usages pour la 5G. À part pour ce qui est de visualiser des films en 4K ou 8K ou pour le secteur de l’automobile ou des industries.