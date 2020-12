Nokia superviseur de la 6G avec le projet Hexa-X.

Alors que nous commençons à voir apparaitre les offres 5G, plusieurs projets d’étude sur la 6G se mettent en place. Ainsi, Nokia vient d’annoncer qu’elle a été choisie pour superviser le projet Hexa-X qui doit permettre le développement de la 6G en Europe.

Alors que la 4G bat son plein et que la 5G pointe le bout de son nez, la 6G est déjà en cours d’élaboration. Et cette fois, il semblerait que les Européens aient décidé de s’y intéresser avec le projet Hexa-X. Un projet qui vise à amener à terme la 6G en Europe pour 2030.

Nokia superviseur de la 6G.

Ainsi, via un communiqué de presse, Nokia a annoncé qu’elle était fière d’avoir été choisie pour être le superviseur de ce projet. L’objectif ici est de permettre à Nokia d’étudier les différents scénarios d’utilisation et de développement de la 6G. Pour ce faire, l’entreprise nordique pourra également compter sur des partenaires.

De fait, parmi le groupe, on trouve des grands noms du secteur des Télécoms comme Ericsson, ou encore des opérateurs comme Orange, Telecom Italia et Telefonica. L’entreprise devait en outre permettre aux opérateurs d’avoir des solutions hardware et logiciel pour le développement de leur futur réseau 6G.

Un réseau 6G qui devrait voir le jour en 2030 selon les estimations de Nokia. Par ailleurs, o ignore encore vers ou tout cela nous mènera. Faudra-t-il s’attendre à un monde encore plus connecté ? Pour certains analystes, il faudra surtout voir les évolutions de la 5G et leurs applications que proposera la technologie. On sait que la 5G devrait jouer un rôle important dans le secteur de l’automobile et du M2M (machine-to-machine). Le secteur du médical devrait aussi profiter de la 5G.

Avec ce nouveau groupe de discussion et le projet Hexa-X, l’Union européenne qui participe financièrement au projet veut permettre le développement d’un réseau 6G qui sera totalement européen et non pas dépendant soit de matériel américain ou chinois.

En effet, ce sera là, une bonne manière pour l’Union européenne de limite les possibles risques que les données des Européens ne soient exploitées par des puissances étrangères.