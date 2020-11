Next G Alliance, le groupe de recherche 6G rejoint par LG, Apple et Google.

Alors que nous n’en sommes qu’à la mise en place des réseaux 5G un peu partout dans le monde, voilà que la réflexion sur la technologie 6G commence déjà à se faire. Un groupe baptisé Next G Alliance et qui a désormais parmi ses membres LG, Apple et Google.

Le monde avance de plus en plus vite et il n’a de cesse de voir toujours le futur avant même de déployer le présent. Une course au numérique toujours plus grande et toujours plus rapide. Ainsi, L’Alliance for Telecommunications Industry Solutions (ATIS) est née le mois dernier.

Et c’est demain que doit se tenir la première réunion des membres du groupe de la « Next G Alliance ».

La « Next G Alliance », la 6G vue selon les Américains ?

Ainsi, alors que Huawei a été le premier a parlé de 6G, ce nouveau groupe de discussion et de réflexion concernant la 6G est essentiellement issu d’une implication américaine et plus particulièrement d’Amérique du nord.

Ainsi, parmi les tout premiers membres on trouve les principaux opérateurs américains et canadiens, Ericsson et Nokia. Mais aussi l’équipementier Cisco ou encore Hewlett Packard Enterprise, Intel et VMWare.

Désormais, la « Next G Alliance » pourra compter sur LG, Apple et Google.

Huawei exclu de cette Alliance !

En effet, Susan Miller, la présidente et chef de la direction d’ATIS a expliqué que Huawei bien qu’un acteur de pointe dans le secteur des télécoms n’était pas admis, car :

« Les entreprises ne peuvent pas adhérer en tant que membres fondateurs si elles ont été exclues des contrats fédéraux par des agences au sein du gouvernement américain . Hors cela a été le cas en 2018 pour Huawei et ZTE ».

Face à cette information, il faudra voir si les entreprises chinoises et autres décideront elles aussi de créer un groupe de travail sur le développement 6G. Bref, pas de doute, si la 5G frappe seulement à notre porte, la 6G sera déjà la prochaine évolution.

D’autant que la Chine a mis en orbite ce début semaine ce qu’elle prétendait être le premier satellite expérimental 6G à tester les communications depuis l’espace à l’aide du spectre de térahertz haute fréquence. Toutefois, la 6G ne devrait sans doute pas arriver avant 2030.

