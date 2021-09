Toyota RAV4 TRAIL : toujours aussi connecté.

Avec son nouveau Toyota RAV4 TRAIL, la marque asiatique élargit sa gamme de SUV hybride auto rechargeable avec une nouvelle finition Trail. Après tout le SUV le plus vendu au monde depuis 1994 méritait bien ça !

Toyota revient donc sur le devant de la scène automobile et plus précisément sur le segment des SUV. Il faut dire que le Toyota RAV4 est LE produit phare de la marque. Elle n’est d’ailleurs pas peu fière d’afficher que son SUV dont la première version est sortie en 1994 est à ce jour le SUV le plus vendu dans le monde.

Toyota RAV4 TRAIL, nouveau design subtil, mais qui le rend unique.

Pas toujours évident pour un constructeur d’apporter de la nouveauté sur un modèle qui a déjà séduit le grand public et les automobilistes. Ici la marque apporte quelques petites subtilités comme notamment une nouvelle signature lumineuse de jour.

Ce nouveau venu hérite d’une nouvelle calandre entièrement noire avec cette fois le logo placé en position centrale.

La marque nous commente :

« La forte personnalité du RAV4 Trail est également affirmée par des skis de protection de couleur argent brillant sous les boucliers avant et arrière, ainsi que par les contours noirs des projecteurs antibrouillard. La posture du RAV4 Trail est renforcée par des passages de roues plus larges et de nouvelles jantes en alliage de 19 pouces avec une finition gris mat ».

Connectivité toujours bien présente !

Pour ce qui des éléments intérieurs et de la technologie, Toyota poursuit dans sa lancée avec son système d’infodivertissement déjà présent dans ses modèles actuels. Un système qui devrait continuer à évoluer dans les prochaines versions. Par ailleurs, les utilisateurs de smartphones seront contents d’apprendre que Toyota prévoit une interconnexion sans fil entre Apple CarPlay et Android Auto et le système d’infodivertissement de la voiture.

Prix et Disponibilité.

Les livraisons européennes du Toyota RAV4 Trail et de la nouvelle gamme RAV4 débuteront au premier trimestre 2022. Aucun prix n’a encore été communiqué.