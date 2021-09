The Frame, la Samsung Lifestyle TV expose le Louvre dans votre salon.

The Frame, ce produit lancé par Samsung en 2017 profite d’un partenariat entre le musée du Louvre de Paris et Samsung pour afficher les œuvres d’art de la galerie directement dans votre salon. Bref, vous pourrez profiter des œuvres du Louvres confortablement installé dans votre fauteuil.

Voilà maintenant un peu plus de 3 ans que Samsung présentait une drôle de TV. De fait, Samsung partait du concept et d’un constat : pour votre écran TV devrait seulement présenter un grand rectangle noir accroché à votre mur de salon quand il ne fonctionne pas.

Ainsi, avec son écran The Frame, Samsung propose un concept original qui consiste à faire de votre écran de salon, un tableau qui affiche selon vos envies les différentes œuvres d’art que proposent certains musées.

Le musée du Prado à Madrid, le musée Van Gogh à Amsterdam, la Tate Modern à Londres, l’Ermitage à Saint-Pétersbourg ou encore le musée Albertina à Vienne sont déjà partenaires et offrent aux possesseurs d’écran The Frame de profiter de leur œuvre d’art.

Après ces musées prestigieux, c’est au tour du prestigieux Musée du Louvre à Paris de se joindre à Samsung. Un partenariat pour lequel Samsung n’est pas peu fier.

« La collaboration avec le Louvre vous permet de faire entrer le musée le plus visité du monde dans votre maison sur The Frame. L’Art Store s’étoffe immédiatement de 40 œuvres d’art et photographies. La première sélection comprend des œuvres incontournables comme la Joconde et les Noces de Cana, mais aussi des photos de la majestueuse Grande Galerie, de l’architecture et du parc du musée (Pyramide du Louvre, Jardin des Tuileries, etc.) ».