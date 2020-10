OnePlus 8T, le nouveau smartphone de la marque OnePlus débarque !

Ça y est, le nouveau smartphone haut de gamme de OnePlus, le OnePlus 8T, vient d’être dévoilé par la marque et annonce une vitesse de recharge super rapide. « À la vitesse de la lumière » annonce la marque.

Petit retour en arrière, OnePlus est une marque asiatique qui au départ, à sa naissance proposait une version ultra légère de système d’exploitation dédiée aux smartphones Android (Cyanogen). Un succès qui l’a amené à concevoir un smartphone capable de rivaliser avec les haut de gamme de l’époque (Samsung Galaxy) mais avec un prix le plus bas possible.

Depuis la marque a su acquérir une notoriété auprès des fans de smartphones. Et cette fois elle tentera à nouveau de les séduire avec son OnePlus 8T.

OnePlus 8T, affichage et alimentation au top !

Pour ce nouveau venu dans la gamme, la marque annonce l’intégration de ce qu’elle nomme « Warp Charge 65 ».Alors, il s’agit ici d’un processus à deux batteries (comme sur le smartphone Lenovo Legion Phone Duel) et qui propose une charge de 65W. En outre, OnePlus annonce qu’il est possible d’utiliser l’appareil une journée durant après quinze minutes de charge seulement.

L’autre force de ce OnePlus 8T, c’est son écran. De fait, la marque annonce un écran 120 Hz Fluid AMOLED Full HD+.

« Les plus de huit mille niveaux de luminosité de l’appareil rendent les transitions des réglages lumineux à sombres (et vice versa) aussi naturelles que possible »

cite la marque.

Pour ce qui est des capteurs photos, la marque propose 4 capteurs photos de respectivement 48 MP, 16 MP, 5 MP et 2 MP. Avec en outre un double flash LED. Pour les selfies, le OnePlus 8T hérite d’un capteur 16 MP.

De quoi se compose le cœur du système du OnePlus 8T ?

Alors, cette fois, niveau processeur on trouve un processeur Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 Octa-core. Un processeur qui pourra s’appuyer sur un GPU Adreno 650, et selon le modèle 8Go ou 12 Go de mémoire.

Pour ce qui est du stockage, deux options se présentent également. Soit une version 128Go, soit une version 256Go. Des capacités qui deviennent désormais un standard dans le haut de gamme du smartphone.

Pour ce qui est de la connectivité ?

On retrouve niveau WiFi une puce capable de gérer du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA. Pour le Bluetooth on a droit à du 5.1, A2DP, LE, aptX HD. Présent également, le NFC qui permettra des transactions et des paiements électroniques sans contact. Enfin, il est également 5G.

Pour ce qui est du système d’exploitation, le OnePlus 8T est doté d’Android 11 et de sa surcouche OxygenOS 11.

Prix et disponibilité

Le OnePlus 8T peut être précommandé depuis hier. Il sera disponible dès le 20 octobre. Le OnePlus 8T en version Aquamarine Green ou Lunar Silver 8 GB + 128 GB est proposé au prix indicatif de 599 €.

Le OnePlus 8T en version Aquamarine Green 12 GB + 256 GB est proposé au prix indicatif de 699 €.