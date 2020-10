Le Lenovo Legion™ Phone Duel disponible en précommande en France.

Avis à tous les gamers sur smartphone, Lenovo vient d’annoncer que son tout nouveau smartphone pour gamer, le Lenovo Legion™ Phone Duel arrive en France. En effet, il est désormais possible de précommander le téléphone.

Le Lenovo Legion™ Phone Duel entre dans la catégorie dite des « Smartphones pour gamer ». De fait, petit retour en arrière. C’est en juillet dernier que Lenovo annonçait un smartphone sur vitaminé qui a pour vocation de permettre de jouer à des jeux riches en qualité graphique et en polygone directement sur son smartphone. Ainsi était né le tout nouveau Lenovo Legion™ Phone Duel.

Lenovo Legion™ Phone Duel, caractéristiques.

Pour rappel, ce nouveau venu est équipé d’une puce Qualcomm® Snapdragon™ 865 Plus. Il prend en charge la 5G. Il propose un écran tactile en verre AMOLED Full HD (2340 x 1080) de 6,65 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Outre la 5G, ce téléphone embarque également du Bluetooth 5.0 et surtout du WiFi 6 (alias du 802.11ax). Et ce afin d’accepter des débits ultras rapides à la fois via la 5G, mais aussi via le Wi-Fi lorsque vous êtes à la maison.

En outre, le Lenovo Legion™ Phone Duel propose une batterie d’une capacité de 5000mAh. Mais, qui est répartie sur deux batteries séparées. Batteries qui sont alimentées séparément l’une de l’autre via un chargeur Turbo Power de 90 W.

L’appareil dispose également d’une caméra selfie rétractable horizontale pour la diffusion en direct garantissant une expérience de jeu optimale.

Prix et disponibilité.

Le Lenovo Legion Phone Duel est disponible en précommande sur le site de Lenovo à partir de 999,99 euros en Bleu éclatant ou en Rouge vengeance.

Enfin, les clients passant commande à partir du 1er octobre bénéficieront d’une offre bundle. Ainsi, ils pourront choisir entre un casque Yoga avec suppression active du bruit (ANC) ou un Lenovo Smart Clock avec l’Assistant Google.