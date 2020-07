moto g 5G plus, un modèle qui étoffe la gamme !

Lenovo annonce la très clairement la couleur et le fait de vouloir passer à la vitesse supérieure avec ce tout nouveau moto g 5G plus qui comme son nom l’indique embarque désormais de la 5G. Un smartphone qui tentera de séduire ceux qui veulent prendre un train d’avance sur la technologie.

Alors, la 5G tente d’arriver timidement en Europe. Il faut dire qu’avec certains groupes sceptiques et paranos des ondes que nous ne citerons pas, la 5G doit faire face à quelques soucis de déploiement.

Que ce soit en Angleterre ou on brule des antennes 5G, en France ou en Belgique ou des associations milite contre la 5G, la nouvelle technologie sans fil en matière de téléphonie doit faire face à quelques reports et analyses plus pointues. Après tout pourquoi pas diront certains.

Cela n’empêche pas les constructeurs d’avancer et de proposer des smartphones dotés de 5G. Désormais c’est au tour de Lenovo de proposer un nouveau modèle 5G.

moto g 5G plus, un milieu de gamme doté de 5G.

Effectivement, le constructeur Lenovo annonce la sortie pour fin du mois de son tout nouveau moto g 5G plus. Un smartphone qui sera décliné en deux versions : un modèle avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage à 349 € et un modèle avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage à 399 € dans la couleur Surfing Blue.

Pour la fabrication de ce téléphone, Lenovo a opté pour la plateforme mobile avancée Qualcomm® Snapdragon™ 765 et le système Modem-RF Qualcomm® Snapdragon™ X52. Pour faire tourner tout ça, une batterie de 5000 mAh qui sera rechargée via un port USB-C et la technologie TurboPower™ de 20 W.

L’écran embarqué est au format CinemaVision 21:9 d’une taille de 6.7 pouces. En outre, l’appareil st équipé de deux capteurs photo à l’avant et de 4 capteurs photo à l’arrière. Ainsi pour l’avant nous aurons droit à deux capteurs, un capteur 16 MP, f/2.0 accompagné d’un 8 MP, f/2.2 (grand angle). Ce dernier permettra ainsi de faire des selfies de groupe par exemple. Pour ce qui est de l’appareil photo arrière, il se compose d’un capteur 48 MP, f/1.7, 26mm, d’un capteur 8 MP, f/2.2, 118° (grand angle), d’un 5 MP, f/2.4, (macro) et d’un denier de 2 MP, f/2.2.

Connectivité sans fil bien fournie pour le moto g 5G plus.

Effectivement, outre a 5G et forcément la rétro compatibilité 4G/3G/2G, ce téléphone embarque également du WiFi double bande jusqu’au WiFi 5 (alias 802.11 a/b/g/n/ac). Il est également doté du Bluetooth 5.1 (compatible AD2P , LE). De même le NFC est lui aussi bien présent. Seul absent sur le tableau la technologie de charge à induction qi.