Test : Motorola One Zoom.

Après avoir eu la gamme G Plus en test, Motorola nous propose cette fois-ci de tester sa gamme One et plus particulièrement le Motorola One Zoom. L’occasion de voir à nouveau ce que nous propose la marque. Ce modèle saura–il nous convaincre d’aller l’acheter au magasin ou non ? C’est ce que nous allons vous montrer dans ce test.

Préambule.

Le Motorola One Zoom est une version haut de gamme ayant le focus sur la qualité des photos et vidéo avec son quadruple objectif, avec plus de puissance, et un nouveau système de recharge ultra power. Motorola revient donc sur l’avant de la scène après quelques années de somnolence.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

OS Version de l’OS : Android 9.0

Ecran Taille d’écran : 6.4 pouces Dimensions : 75 x 158 x 8.8mm Définition : 2340 x 1080 pixels Technologie : Écran Max Vision OLED avec capteur d’empreinte DPI : 403 ppp

Poids : 190 grammes

Processeur Modèle du processeur : Processeur Qualcomm® Snapdragon™ 675 Type de processeur : Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver) GPU : Adreno 612

Mémoire Mémoire vive (RAM) : 4 Go Mémoire interne (flash) : 128 Go MicroSD : Oui

Double carte sim

Caméra Dorsal Capteur 48MP avec sortie 12MP, technologie Quad Pixel, f1.7, 1.6um, OIS, PDAF Capteur 16MP grand angle (117 degrés) Capteur 8MP téléobjectif, zoom optique 3x, OIS Capteur 5MP de distance Frontal : 25MP, f2.0, 0.9um; mode faible éclairage avec technologie Quad Pixel pour sortie 6.25MP, 1.8um Enregistrement vidéo : 4K Ultra HD (30 fps) Flash : Flash double LED à correction des blancs CCT

Réseau Wi-Fi : Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth : 5.0 + A2DP + LE Réseaux : LTE, HSPA, GSM Bandes supportées : 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 Hz (B7), 700 MHz (B28) NFC : Oui

Capteur d’empreintes : Oui

Ports (entrées/sorties) : USB Type-C

Géolocalisation : Ports GPS, AGPS, GLONASS, Galileo

Batterie Capacité : 4000 mAh Technologie : Lithium Polymer (Li-po) Charge rapide : Chargeur 15W TurboPower



Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Motorola One Zoom

Chargeur TurboPower(TM)

Câble USB-C

Installation / Configuration.

L’installation du téléphone est assez simple, il suffit d’installer la carte SIM dans le téléphone et de se laisser guider par le wizard d’installation.

Nous avons choisi l’option de transfert afin de reprendre les informations de notre ancien téléphone. Cette fonction est vraiment appréciable lorsque l’on ne veut pas passer son temps à tout réinstaller et reconfigurer.