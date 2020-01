Le constructeur coréen vient de publier ses chiffres concernant la vente de ses smartphones Galaxy 5G vendus l’année passée. Des chiffres qui représentent à eux seuls la moitié des smartphones 5G vendus dans le monde.

Alors que certains doivent toujours face à des restrictions d’état concernant leurs produits, Samsung lui ne cesse de continuer à progresser et à vendre ses smartphones. Et la marque peut être fière de publier les chiffres concernant ses ventes de smartphones 5G. en effet, le Sud-coréen a écoulé 6,7 millions de smartphones Galaxy 5G en 2019.

Un chiffre impressionnant lié notamment à sa géo localisation.

Avec l’annonce de ses 6,7 millions de smartphones Galaxy 5G vendus en 2019, la marque dévoile un chiffre qui représente plus de la moitié des smartphones 5G vendus au monde. Des chiffres qui ont de quoi faire tourner la tête.

Attention cependant, il faut savoir tempérer et analyser ces chiffres. En effet, Samsung bénéficie d’une position de force concernant ses smartphones 5G. En effet, la marque sud-coréenne maitrise le marché national et a une puissance de frappe conséquente en Corée du Sud. Par ailleurs, le pays est l’un des rares au monde à avoir un réseau 5G actif et qui couvre une grande partie du territoire.

Bref, vous l’aurez compris, les Coréens ont de quoi se faire plaisir en se payant un smartphone 5G dans la mesure où il savent réellement bénéficier de la 5G. Ce qui n’de la 5G. Ce qui n’est pas encore le cas ailleurs ou très peu. Il faudra donc attendre la fin 2020 si pas la fin 2021 quand la 5G sera disponible et fonctionnelle un peu partout dans le monde pour voir si cette position perdure.